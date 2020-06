Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Temperamentet løber let af med dig, og derved kan du brænde dit lys i begge ender. Brug dine ressourcer med omtanke og koncentrer dig om det mest væsentlige.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

TYREN

Nye interesser kommer ind i billedet, og det kan blive til fordel, både for privatlivet såvel som i andre sammenhænge. Der er nærmest tale om en ’fredelig revolution’.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

TVILLINGEN

Du vil være mere følsom og svingende i humøret end sædvanligt, og denne følsomhed bevirker, du bliver mere sart og på vagt over for det, din partner siger og gør.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

KREBSEN

Du har ordet i din magt, og du får let dine omgivelser med på dine idéer og forslag. Alle former for kommunikation, formidling og studier er befordret lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

LØVEN

Der er risiko for, du løber ind i konfrontationer, fordi dit temperament kan være ret heftigt. Brug i stedet dit temperament til noget konstruktivt, fremfor at lade det styre dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Alt vedrørende hjem og familie er befordret, så tidspunktet er det rigtige til at komme frem med dine idéer til forbedringer, som du har tumlet med et stykke tid.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

Der kan let komme en kurre på tråden mellem dig og dine naboer eller søskende. Det behøver ikke blive alvorligt, men gør gerne en indsats for at undgå, at det sker.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

SKORPIONEN

Har du planer og mål af økonomisk karakter, er tidspunktet optimalt til at gøre noget ved dem. Du har god mulighed for at nå det meste, du har sat dig for.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Humøret kan svinge en del i dag, og du kan have en tilbøjelighed til at lade følelserne bestemme for meget. Tag endelig fornuften med på råd, når du beslutter noget.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Din fantasi, drømme- og forestillingsverden kan give dig nogle særdeles smukke oplevelser. Som følge af dette, øges dine interesser for filosofi, religion og lignende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

VANDBÆREREN

Du har behov for nye impulser og nye interesseområder, men det gælder om at være vågen og bevidst, når du kaster dig over nye ting. Ellers bliver det let for bøvlet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

FISKEN

Det er en god dag for alt, der vedrører mental aktivitet. Du tænker klart og hurtigt og har ordet i din magt – så har du planer, så fremlæg dem, for du kommer nemt igennem.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne