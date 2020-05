Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

Vædderen

Sæt farten lidt ned og vær ikke for krævende i forhold til andre – ikke mindst i parforhold og samarbejde. Stik først en finger i jorden for at vurdere situationen.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Der ser ud til at ske en positiv ændring i dit forhold til familie og venner. Du kan få dit parforhold til at blomstre op. Der er en tendens til mere åbenhed i dit hjem.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tvillingen

Det er en inspirerende dag, du går i møde. Du er i det snakkesalige hjørne, og det er ikke tørre tal, facts og logik, men de blidere tangenter, du kører ud med.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Krebsen

Du hænger dig ikke i detaljer, men ser i stedet de store linjer. Det gælder også på det økonomiske område, så pas på ikke at foretage et eller flere impulsindkøb.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Du lader dig lettere gå på af stemninger fra omgivelserne, og dit humør kan derfor blive lidt svingende, og det kan gå ud over dit forhold til kolleger og venner.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen.

Jomfruen

Der er fokus på den følelsesmæssige del af dig selv. Tag fri fra hverdagens stress og jag og brug i stedet for dagen til at tænke dybt over dit liv. Det vil give bonus.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

Vægten

Venner og interessefællesskab er aktuelt. Du har overskud, og din popularitet stiger, hvor du kommer frem. Det er i dag, du kan få dine aktier hos andre til at stige.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Skorpionen

Går du med planer om at få mere indflydelse, er det dagen til at gøre noget ved det. Din gennemslagskraft er stor, og der vil blive lyttet en del mere til dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Skytten

Anliggender vedrørende uddannelse og kursusaktiviteter er temaet i dag, og det kan måske sætte skub i dine tanker om at føre dette ud i praksis og derved fremme din udvikling.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Stenbukken

Føler du ikke, der er mulighed for fremgang i de ting, du beskæftiger dig med, burde du måske overveje et skift. Dagen er ret gunstig til dette, så sæt det i gang nu.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Er der knaster i parforholdet, er dette tiden, hvor du kan gøre noget ved det. Du får forholdet tømret stærkere sammen, hvilket indebærer en større stabilitet fremover.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægten

Fisken

Du er ambitiøs og vil gerne gøre en større indsats på dit job, men det skal ske med omtanke, ellers bliver det ikke en fordel. Derved kan det skade mere, end det gavner.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken