Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Tiden er inde til at være ambitiøs og virkelig gøre en indsats, men sker det ikke med omtanke, bliver indsatsen ikke til megen fordel, du vil skade mere, end du gavner.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du er disponeret for at blive skuffet i forholdet til andre – ikke mindst i kærlighed og parforhold. Det kan skyldes, at du er skuffet over dig selv, så kig indad.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Krebsen

TVILLINGEN

Du er hurtigt opfattende og meget kommunikerende og kan tale med om alt, men springer fra det ene emne til det andet, og det kommer hurtigt til at virke overfladisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vædderen

KREBSEN

Det er en god dag for at komme tættere på din partner. Harmonisk stemning, selskabelighed og kreativ aktivitet er befordrende, det samme gælder kærlighed og parforhold.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

LØVEN

Du reagerer for impulsivt, og det er ikke nogen fordel. Du vil let gøre ting, du bagefter fortryder. Det er svært at styre følelserne, så tæl til ti, inden du handler.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

JOMFRUEN

Det er ikke det omhyggelige og perfektionistiske, der præger dig. Du virker verdensfjern og ikke rigtig til stede. Tag gerne en fridag, gå ud i naturen og derved klare hjernen.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Fisken

VÆGTEN

Pas på ikke at lægge for meget i de stemninger, du oplever. Du er disponeret for at have forventninger, der ikke bliver indfriet. Derfor kan du opleve, at illusionerne brister.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

SKORPIONEN

Det bliver en inspirerende og livlig dag. Du har lyst til forandring og nye impulser, og det er vigtigt at satse på en fornyelse i det, du interesserer dig allermest for.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

SKYTTEN

Der burde være fremgang i forbindelse med dine planer og mål. Du synes at vide, hvad du vil og har overblik over situationen. Der kan dukke et særligt tilbud op.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

STENBUKKEN

Du vokser med de opgaver, du kaster dig ud i, så hold dig ikke tilbage, du kan klare mere, end du tror. Tiden er inde til at forfølge dit mål og gøre det nødvendige.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Der er en positiv udvikling på vej på den private front. Er der noget, du er utilfreds med i parforholdet, så gør noget ved det nu. Det vil være godt at få renset luften.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Du er irritabel og aggressiv og ryger ind i flere konfrontationer end nødvendigt og gavnligt. Brug dine kræfter med omtanke og koncentrer dig om det væsentligste.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen