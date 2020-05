Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du trænger til afveksling og ny inspiration. Men du kan nok ikke lige komme ud at rejse. Se derfor en film eller læs en god bog, der kan udvide din horisont.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

TYREN

Du har en enorm viljestyrke, som kan virke overvældende på andre. Husk derfor at vise hensyn, så du ikke spænder ben for sig selv – og dermed møder modstand fra andre.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

TVILLINGEN

Du er god til at lytte og sætte dig ind i andre menneskers situation. Dette kan du bruge som afsæt til at forbedre dit parforhold og dine relationer i det hele taget.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

KREBSEN

Sundheden må på din to-do-liste. Det er godt at motionere lidt mere og spise sundere. Husk også at få taget dine vitaminer og det mest nødvendige kosttilskud.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

LØVEN

Det er vigtigt at beskæftige dig med det, du finder sjovt og interessant. Har du efterhånden brug for en flirt, er det en mulighed her i den grønne tid. Tag initiativet.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven

JOMFRUEN

Du kan føle dig sårbar og ret nærtagende. Vær derfor kun sammen med dig selv eller dem, du holder allermest af. Undgå pessimisme og anden negativitet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

VÆGTEN

En god dialog er vigtig, gerne med lidt kvalificeret modstand. En snak om livets dybere mening kan føre meget godt med sig – du føler dig godt inspireret.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKORPIONEN

Din sans for økonomi og værdier er udpræget god, og du tænker måske på at fortage et større indkøb. Men undersøg tingene grundigt, så du undgår en fejlinvestering.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

SKYTTEN

Vær ikke alt for ilter og temperamentsfuld lige nu. Det er en god ide lige at tælle til ti, før du reagerer. Ellers kan du få afløb ved at dyrke motion og få en god søvn.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

STENBUKKEN

Du er ret modtagelig for stemninger og følelser, og du kan hurtigt mærke, hvis noget ikke er helt, som det ser ud til at være. En kort meditation kan hjælpe dig.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

VANDBÆREREN

Du ser nye muligheder, og du gør det på sin helt egen måde, som også er den bedste. Men det er vigtigt både at udvise tålmodighed, disciplin og udholdenhed.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

FISKENE

Jobbet er i tankerne nu. Hvad er det, du i virkeligheden ønsker dig af dit arbejde? Brug din disciplin og udholdenhed, så vil det hele løse sig på langt sigt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken