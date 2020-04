Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du er fokuseret omkring grupper og interessemæssige fællesskaber. Brug weekenden til at invitere nogle venner på et fælles projekt på de sociale medier.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TYREN

Du har fokus på personlig udvikling, nok mest indre udvikling. Dette giver dig stor glæde, men for at få det opfyldt må du tage en fast beslutning og gå i gang.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TVILLINGEN

Personlig vækst er i fokus nu. Det giver dig en følelse af glæde, og det påvirker også dine omgivelser gunstigt. Men du må love at selv at afsætte tiden til det.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

KREBSEN

Du har fokus på både dine egne og andres dybeste værdier, og du er god til at komme i kontakt med dybden i dig selv og andre. Du fungerer godt som sjælesørger.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

LØVEN

Du føler, at det kan være svært at være dig selv. Andre stjæler ligesom din energi, men lad dig ikke gå på af det. Bare tag det, som det kommer, og lad som ingenting.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

JOMFRUEN

NU har du virkelig mulighed for at agere som en typisk repræsentant for dit eget tegn – serviceorienteret, opmærksom og hjælpsom. Du glæder også andre.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

VÆGTEN

Du er spontan, legende og levende – og er parat til at lave lidt sjov. Dette sætter dine omgivelser stor pris på. Men brænd ikke dit lys i begge ender.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

SKORPIONEN

Dine følelser er i højsædet sammen med familien og nærheden. Dette gælder mest derhjemme i familiens skød, hvor du befinder dig som blommen i et æg.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKYTTEN

Snakketøjet er godt smurt lige nu. Du er rigtig i fortællehjørnet og har en meget stor nysgerrighed. Du er samtidig meget lærenem, og din hukommelse er god.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv 4:

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen

STENBUKKEN

Du er i indkøbshumør i dag og handler ting ind til både dig selv og din familie. Men på grund af krisen foregår en del af det på nettet. Foretag kun fornuftige indkøb.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

VANDBÆREREN

Du har et stort behov for at være i nærkontakt med dine følelser. Men du har en tendens til at være bedre til at snakke om dine følelser, end til at være i dem.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

FISKEN

Du har brug for at være i kontakt med dine følelser og for at være en rigtig Fisk, hvor du også giver dig selv plads til at drømme og til at bruge din intuition.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken