Vædderen

Økonomien er i centrum i dag. Køb kun det allernødvendigste og spar op til resten af måneden. Det gælder dog mest for de Væddere, der er født i midten af april.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Tyren

Dine relationer er nu det væsentligste livsområde, så fokuser på dem. Er dit parforhold ikke helt let at håndtere, så tag en lang snak sammen, og giv jer god tid.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Tvillingen

Der er meget, du skal nå i dag fx oprydning og rengøring. Du har også behov for en slags ’indre rengøring’, hvor du renser dig mentalt og slipper gamle mønstre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Krebsen

Du er kreativ og bør satse på ro til at VÆRE. Det er lysten, der skal drive værket. Det vil være en meningsfuld investering, så ryd hele dagen til formålet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

Løven

Det er de nære ting, der er vigtige, herunder hjemmet og familien. Du har måske ikke det store overskud, men det hjælper at være kræsen med, hvad du sætter gang i.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Jomfruen

Der er en del aftaler, der skal laves, og beslutninger, der skal træffes. Det kræver en del skriftlig eller telefonisk korrespondance. Gå i gang fra morgenstunden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vægten

Du har måske brugt lidt for mange penge i den senere tid, så foretag færre indkøb i denne påske end normalt. På den måde får du mere styr på pengesagerne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Skorpionen

Dine følelser er stærke, derfor må du afsætte god tid til det nære. Det kommer mangefold igen senere, så du må gøre alt for at få overskud til fx familiens trivsel.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Skytten

Du har behov for at lade op nu. Det kræver dog, at du har mulighed for at være sammen med dig selv. Derfor må du finde en balance, så du ikke glemmer familien helt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Stenbukken

Du har behov for at dyrke dine interesser, men samtidig har du brug for at være alene. Det er derfor nødvendigt at finde en kombination, der fungerer for dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Vandbæreren

Det er vigtigt at prioritere dit hjem nu, og det ser ud til, at muligheden er til stede, hvis du prioriterer det tilstrækkeligt. Afsæt derfor god tid til nærhed og samvær.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Fisken

Du er i det filosofiske hjørne, og det er ikke småting, dine tanker sværmer om. Udadtil har du også behov for lidt større frihed. Det er vigtigt at bevæge sig fysisk.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten