VÆDDEREN

Nu er pengene i fokus. Skal du købe nyt, bør du tænke dig om og ikke forhaste dig, som Væddere kan gøre. Det er nemlig klogt at være ret sparsommelig nu.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Tyren

TYREN

Du har brug for nydelse og livskvalitet i det hele taget. Men køb ikke tingeltangel, vent hellere til pengene står på kontoen, lige præcis til den særlige investering.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædderen

TVILLINGEN

Du har brug for oplevelser, der har med de blivende/bløde værdier at gøre. Det kan være kunst- eller naturoplevelser. Du har også brug for at drømme og at fantasere.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

KREBSEN

Følelsen af frihed er nødvendigt for dig nu. Du nyder at gøre tingene på din helt egen måde, og du er fuldstændig ligeglad med, hvad andre mener om den sag.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

LØVEN

Tiden er til at få dine mål og ambitioner opfyldt og virkeliggjort. Det kan godt være, at det først skal være på beslutningsplanet, men det er ikke specielt afgørende.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

JOMFRUEN

Parforholdet er i fokus, og er du i et sådant, kan du med fordel fri til din udkårne. Har du ikke et forhold, så aftal en spændende date til engang i foråret.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

VÆGTEN

Du er lidenskabelig og ønsker at gå i dybden med tingene. Det gælder både hjemme og på jobbet, hvis du ikke holder fri. Det vil være godt at lytte til intuitionen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

SKORPIONEN

Du har et pænt stort overskud, og det kommer også din partner og din familie til gode. Derfor er det klogt at afsætte god tid til samvær på det helt nære plan.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet 5:

I dag svinger du godt med: Vægten

SKYTTEN

Det er de små, men væsentlige, opgaver, der skal i søgelyset lige nu. Sørg for at have et så stort overskud som muligt, så kan alle få mest muligt ud af situationen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

STENBUKKEN

Du sprudler, og det smitter af på dine omgivelser, som er vilde med det. På den anden side skal du også være opmærksom på ikke at brænde dit lys i begge ender.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

VANDBÆREREN

Nærheden og familien er i centrum. Det er her, det er bedst at være i dag. Deltag i det, der nu sker på det nære plan, og få en rigtig god dag ud af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

FISKEN

Samspillet med omgivelserne er det vigtige nu. Er der beskeder, der skal gives, så få dem sendt af sted, så du kan få ryddet godt op i det hele og blive tilfreds.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingen