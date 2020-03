Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er kreativ og produktiv i din selvudvikling, så tag dig god tid til processen. Det er vigtigt at gå en tur indimellem og få den friske luft, der skal til, for at få ny energi.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du har brug for at dyrke din hobby. Du trænger også til fornyelse og vil befinde dig godt i gruppesammenhænge. Inviter vennerne på et inspirerende besøg.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du kan nå meget lige nu, men det kræver også, at du tager dig god tid til det. Du opnår så også en stor personlig udvikling gennem dine mange aktiviteter.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du kan få en saltvandsindsprøjtning ved at tage på en længere tur eller en udflugt, hvor du oplever naturen på nært hold. Fordybelse er meget vigtigt lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Tiden er kommet til at give din og din partners økonomi et tjek, så kontoen kan blive justeret og dermed bedre rustet til fremtiden. Besparelser kan blive løsningen.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Du må pleje dine relationer. Det gælder både de private og de mere professionelle på jobbet. Det giver bonus og stor glæde, både nu og på længere sigt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Fokuser på de daglige rutiner som fx de lavpraktiske opgaver i hjemmet. Sundheden skal også plejes, og det kan du gøre ved at lave god og sund mad til familien.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Nærhed, glæde og spontanitet er i fokus, og det må du udnytte til at afsætte tid til leg og morskab i familiens skød. Især samvær med børn er livgivende.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Jobbet og familielivet må gerne blive mere harmonisk fordelt. Det kan du gøre noget ved i den kommende weekend. Sæt familien i fokus, så alle får glæde af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Det er svært at nå det hele, men nu kommer weekenden, og det hjælper. Der skal også være tid til at tale sammen, selv om det kan vise sig meget svært at nå også.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Vandbæreren

Hvis vinterferien har drænet økonomien, må du bruge weekenden til at få bragt kontoen i balance, og det har du nu alle muligheder for at få klaret ret godt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Det er vigtigt at skabe balance i dit stærke følelsesliv. Spar på de fysiske aktiviteter og fokuser på den indre verden. Kunst og naturoplevelser vil gøre dig godt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken, dit eget tegn