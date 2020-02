Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Fremtiden er nu i fokus, og det vælter med ideer i dit hoved, som handler om, hvordan du skal gribe tingene an. Du får sandsynligvis taget de helt rigtige beslutninger.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tyren

Du er i det ambitiøse og målbevidste hjørne, og du har en fantastisk intuition nu. Gennem koncentration kan du nu få udført og besluttet alt det, du ønsker.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tvillingen

De store tanker optager dig meget. Du kan for eksempel rejse til fremmede lande for at hente inspiration, du kan bruge i dit liv – det er særdeles meningsfuldt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Krebsen

Lidenskaberne topper nu. Pas dog på ikke at presse alt for meget på, da det kan hurtigt virke lidt destruktivt. Det er vigtigt at have ro på for at få det fulde udbytte.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Løven

Dit parforhold og dine relationer i det hele taget er vigtige for dig nu. I får mest ud af det, hvis I kaster al jeres energi ind på relationerne – og ikke kun halvt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Jomfruen

Du er helt opslugt af de praktiske opgaver, der skal klares for at få en bedre hverdag. Sundheden er en meget vigtig del af dagen, så tilbered et sundt måltid.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vægten

Kreativiteten blomstrer og du har et kæmpe overskud, som gerne skal bruges til at skabe glæde for dig selv og andre – gerne sammen med børn eller barnlige sjæle.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skorpionen

Hjemmet og din familie må passes og plejes. Hvis du ikke opholder dig derhjemme, er det vigtigt skabe en hjemlig atmosfære på det pågældende sted.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skytten

Du vil gerne kommunikere og formidle, og du er meget nysgerrig og lærenem nu. Du får sagt mangt og meget, men pas på, at det ikke bliver for meget for andre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Stenbukken

Nu er pengene i fokus, men pas på budgettet og brug ikke alt for mange penge lige nu. Pengene skal strække måneden ud. Dan dig et overblik over din konto.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

Vandbæreren

Du er åben og modtagelig følelsesmæssigt. Dog formår du at holde fornuftens fane højt løftet over de følelsesmæssige svingninger, som du oplever en del af.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Fisken

Tildel dig selv noget alenetid, hvor du kan fantasere og meditere eller være i naturen noget af tiden Det er vigtigt at skabe ro, både omkring dig og inden i.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken