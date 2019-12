Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har mange mål, du gerne vil nå, men du må indstille dig på ikke at kunne nå det hele. Giv derfor helt slip nu, hvor der måske er en mulighed for at slappe af.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Tyren

Du har en pæn stor udlængsel, og har du endnu ikke bestilt din vinterferie, så er det nu, du kan slå til, hvis du da ikke har besluttet helt at aflyse vinterferien i år.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

Tvillingen

Du er den fødte psykolog og menneskekender, og du formår at sætte andre mennesker i kontakt med deres dybeste ressourcer. Det kan godt føles lidt hårdt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Krebsen

Du er åben og ærlig, og du forstår at balancere, så alt bliver helt retfærdigt. Samtidig er du charmerende. Det kan blive en dag, hvor tingene glider let for dig.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægten

Løven

Selv om du måske har fri, er der meget at se til - noget, du ikke har haft tid til indtil nu. Nu kan du endelig få en del fra hånden i den lavpraktiske dagligdag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Jomfruen

Er du i et parforhold, kan du foreslå din partner at improvisere i dag, så spontaniteten endelig får lov til at blomstre. Så får I et frisk pust i jeres parforhold.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Vægten

Nu er det tid til at dyrke fortiden, historien eller minderne, især de familiære rødder. Det kan fx være givende at se en gammel film eller tage en tur på museum.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

Skorpionen

Der bliver talt en del, og det er de meningsfulde emner, der er fremme. Og du får givet en del beskeder og svaret på mange beskeder, der trænger til besvarelse.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

Skytten

Det er sikkert dig, der nu står for indkøbene til husstanden. Og det er ikke så tosset, for du er nemlig ret økonomisk anlagt nu. Husk at forhandle en god rabat.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

Stenbukken

Du må finde dig i, at det ikke er så let at gemme dig. Der stilles krav til dig, og du forsøger efter bedste evne at leve op til dem. Det skal dog nok lykkes for dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen/Stenbukken

Vandbæreren

Den, der lever skjult, lever godt, siger man. Og det er det, du mest har lyst til nu, hvor man helst ikke skal stille for mange krav til dig. Husk at sætte grænser.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Fisken

Nu må du nyde fritiden, fx til at fordybe dig i den hobby, du ellers har for lidt tid til. Du er særdeles nytænkende og opfindsom, og det skal gerne udnyttes nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren