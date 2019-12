Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

De nære ting er i fokus. Du kunne f. eks. genopfriske minder fra tidligere i dit liv. Dette kan give et frisk pust og måske forklare lidt om din nuværende familiesituation.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

TYREN

Det er naboer og søskende, der nu er i centrum. Det er muligt at forbedre dit forhold til dem, hvis der er brug for det. Du kan komme dem i møde til fælles bedste.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

TVILLINGEN

Du har mulighed for stærke sanseoplevelser, som kan virke stimulerende. For eksempel kan massage løsne godt op og hjælpe med at åbne for alle dine sanser.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Tyren

KREBSEN

Dit energiniveau er højt, og du kan virkelig få gjort noget ved tingene. Hvis du brænder inde med overskudsenergi, så gå en lang tur i den smukke vinternatur.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

LØVEN

Du kan nu komme i kontakt med dit 'indre jeg', og her har du brug for rolige omgivelser, så din intuition kan få arbejdsro. Derved kan du få regenereret.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Fisken

JOMFRUEN

Du har brug for frihed og originalitet. Du kan godt virke lidt oprørsk på dine omgivelser, men gå efter dine egne behov nu. Det er vigtigt at NYDE din frihed.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

VÆGTEN

Du har ambitioner nu, og du tager tingene meget alvorligt. Du kan forbedre din præstationsevne, hvis du husker at holde pauser og giver plads til lidt sjov.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

SKORPIONEN

Du er filosofisk anlagt og interesserer dig for, hvordan andre oplever deres virkelighed. Find ud af, hvad der giver livet den størst mulige mening for dig.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

SKYTTEN

Du er konsekvent og ser sort/hvidt på tingene. Giv plads til et mere nuanceret syn på livet og det faktum, at tingene ikke altid behøver at være et enten/eller.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

STENBUKKEN

Du må nu være den gode partner, både hjemme og på jobbet. Ellers fungerer dine relationer ikke optimalt. Har du ikke en partner, så vær sammen med vennerne.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

VANDBÆREREN

Du har brug for at leve sundt, og her er det afgørende, at du er meget aktiv, ikke mindst fysisk. Lav evt. en kostplan med en opgørelse over antallet af kalorier.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

FISKEN

Du er i centrum, fordi du udfolder dig på en ægte, umiddelbar og naturlig måde. Du har det bedst sammen med børn eller andre meget kreative mennesker.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løven