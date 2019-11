Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN

Du går superambitiøst efter at nå dine mål. Der kan dog være et par

udfordringer på banen nu, og som det er meget vigtigt at få klaret på bedste

vis.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du tænker meget store tanker. Lad dem eventuelt ligge til nærmere

overvejelse og afvent, at bedre ideer dukker op i din bevidsthed, og få dem

derefter klaret.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Du går virkelig i dybden med dine følelser, og du er intens, så det batter. Hvis

følelserne slår over og bliver af mere negativ karakter, så tag det, som det

kommer.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Der er fokus på nære relationer, herunder parforholdet. Løber du ind i

forviklinger, så er det en god dag at få dem klaret på. Tag derfor tyren ved

hornene.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Der er mange praktiske opgaver, der må udføres fx rengøring og oprydning.

Tag dig god tid til det og hyg dig med det så meget, det overhovedet er dig

muligt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du er kreativ og har et sort overskud, som du gerne deler med andre. Husk at

gøre tingene på nye måder i dag. Din opfindsomhed er en stor styrke lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Tag dig evt. en fridag på jobbet og brug den til en rigtig hjemme- og

nærværsdag sammen med familien, vil det være det bedste for jer alle i

familien.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Kommunikation og formidling er i fokus i dag, så giv klare beskeder på jobbet

og derhjemme. Du er også både nysgerrig og lærenem, og det giver dig stor

succes.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Du fokuserer på økonomi og værdier i det hele taget. Hvis du blot ser dig

grundigt om, kan du gøre nogle udmærkede indkøb eller gode investeringer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Du har behov for stor følelsesmæssig frihed i dag, så skab luft og undgå for

mange faste aftaler i dagens løb, og især om aftenen. Så har du det allerbedst.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

VANDBÆREREN

Du har stærkt brug for at være sammen med dig selv. Og det ser ud til, at du

får god mulighed for det. Du kan få dybere indsigt i livet og dets indre natur.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Du har din opmærksomhed rettet mod vennerne og dem, du i det hele taget

deler interesser med. Derfor må du dyrke din hobby, gerne sammen med

andre.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren