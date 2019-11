Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har let ved at skabe nye kontakter, der kan hjælpe dig med at komme videre med dine talenter. Det er vigtigt at bruge dine ressourcer mere konstruktivt.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebsen

Tyren

Din økonomiske sans er god, og du har fornemmelse for at gøre en god forretning og samtidig forbedre din egen privatøkonomi. Lav gerne et budget.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Impulsiviteten er stor, og du er god til at tage initiativet og starte nye projekter. Sørg dog for at inddrage andre, så du ikke skal lave det hele selv.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Er der et eller andet udefinerbart, som plager dig, kan du lige så godt give dig selv den ro, som det kræver. På den måde kan du bedre mærke dine dybe følelser.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Du føler dig inspireret til at afprøve nye arbejdsmetoder og rutiner. Det vil give stor mening for dig at gøre tingene på en anden måde, end du plejer.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Der er nogle pligter og delmål, som du skal opfylde, inden du kan komme videre. Med tålmodighed og disciplin skal du nok nå størstedelen af dine mål.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du har stærke meninger om mange ting, men du kan bedst overbevise andre, hvis du siger din mening på en humoristisk måde, og gerne med et glimt i øjet.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:2

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du arbejder særdeles godt alene, og din vilje er stærk. Giv lidt mere plads til, at andre kan udfolde sig på deres egne betingelser. Tag det hele lidt afslappet.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Du er god til at vise hensyn til andre mennesker, fordi du selv føler dig i harmoni med dig selv og dine egne behov. Du behøver dog ikke at sige ja til alt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Der kan godt være nogle overflødige rutiner og arbejdsvaner, som du med fordel kan justere på, hvis du gerne vil fungere mere effektivt på jobbet.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Med dit store overskud kan du hjælpe andre med alt muligt. Andre lytter gerne til hvad du har på hjerte, da de kan mærke at du ved, hvad du taler om.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du er mere følsom og sårbar end sædvanligt. Plej derfor dine følelser hjemme hos din familie og beskyt gerne dig selv, når du er ude blandt andre mennesker.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisken