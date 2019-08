Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du har brug for at bryde op og udforske nyt territorium. Det er tid til at gøre dig fri af det, der har udtjent sit formål og forhindrer dig i at realisere dig selv.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

Tyren

Nu skal du satse det hele på kærligheden, men du kan faktisk opleve stor succes over en bred kam. Udfordringen er at vælge, hvor du skal sætte dine kræfter ind.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægt

Tvillingen

Nyd, at du ikke behøver trække det tunge læs hver dag. Sig fra, hvis andre forlanger mere end rimeligt er. På den anden side kan det være din tur til at tage ansvar.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

Krebsen

Du skal forvalte din energi ordentligt. Du er engageret, faktisk lidt af en ildsjæl, men du skal sætte ind der, hvor det batter, så dine kræfter ikke går til spilde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Løven

Du gør klogest i at fokusere på dit arbejde. Her kan du nemlig nå at udrette en del, mens dine relationer må vente til en anden dag, hvor du har overskud til det.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

Jomfruen

Du sadler ikke den dag, du rider. Der skal forberedes grundigt, når du søsætter noget, som du har planlagt, og som du ikke vil have skal gå i vasken pga. sjuskeri.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Vægten

Du har gang i mange projekter nu, så andre kan have svært ved at finde ud af dig, for selv om du tilsyneladende er åben, holder du alligevel noget tæt til kroppen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

Skorpionen

Du har brug for at mærke, at det, som du gør, har en positiv indflydelse på dine omgivelser. Du er især opmærksom på nogle familiemedlemmer, der har særlige behov.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebs

Skytten

Læg dig i selen. Det meste lykkes for dig, hvis du tør tage nogle chancer. Risikoen er minimal, hvis du har gjort dit forarbejde og ved, hvad du kaster dig ud i.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Stenbukken

Skru ned for tempoet. Du har mindre energi til rådighed, og du behøver ikke rase som en vild tornado hele tiden. Du har sociale forpligtelser, så nyd andres selskab.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

Vandbæreren

Når du har lagt arbejdet fra dig, er det tid til at flyde ud. Du har en fornemmelse for, hvornår du kan stå af ræset, for alt ordner sig – med eller uden din hjælp.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

Fisken

Du har ret så gode samarbejdsaspekter, men lad ikke andre forcere dig, for du skal spare på kræfterne, og det er mere magtpåliggende, at der lægges en fornuftig plan.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk