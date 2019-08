Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du er ops. på dine omgivelser, fordi der foregår en del. Folk er stressede og pisker en stemning op. Det er op til dig at bevare roen, når andre mister overblikket.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Løve

TYREN

Du har masser af idéer og påfund til, hvordan du kan tjene penge. Din utraditionelle indfaldsvinkel tiltrækker andre, som hjælper dig med at føre dem ud i livet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Vædder

TVILLINGERNE

Du har brug for at sprænge rammerne for, hvad man kan, og hvor man kan det. Du er træt af, at folk har en bestemt opfattelse af dig. Du ved, at du er noget andet.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vædder

KREBSEN

Det murrer lige under overfladen, og du kan opleve en vag uro, som skyldes, at du har nogle antenner ude, som du skal lære at lukke ned for. Lad andre om deres.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Dine venner overrasker dig med nogle originale indfald. Nogle gange kan det dog blive lidt for meget, men du lader dig alligevel inspirere til at turde noget nyt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer

JOMFRUEN

Fuld fart på karrieren. Din ærgerrighed kan ikke tøjles, men du møder modstand, fordi dine karrieretiltag bryder med normen og provokerer ved deres anderledeshed.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Der skal ske noget nyt i dit liv, men du kan ikke få øje på hvad. Den eneste begrænsning er imidlertid den måde, hvorpå du vælger at opfatte dine egne muligheder

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

SKORPIONEN

Du møder fornyelse. Dels præsenterer din partner dig for et helt ny værdisæt, der tvinger dig til at revidere dit livssyn. Dels er dine venner ude på at lave numre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du kaster dig ud i nye opgaver på dit arbejde. Du har brug for fornyelse, så du ændrer enten din arbejdsmetode, eller du vælger at gå i gang med noget helt nyt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Du oplever, at man ikke lytter rigtigt til dine idéer og forslag. Du har tilsyneladende ikke den nødvendige autoritet. Du har ikke desto mindre fat i den lange ende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte



VANDBÆREREN

Du oplever kaos her og nu, så du skal undgå at tage en hurtig beslutning. Der er mange bolde i luften, og du kan ikke forlange af dig selv, at du skal gribe dem alle.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

FISKENE

Din partner og/eller dine omgivelser over en bred kam synes at være ret så uforudsigelige. De har masser af idéer, men mangler evner og vilje til at implementere dem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder