Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Du går efter at ”score” flere mål i dag, men pas på ikke at score selvmål, f.eks. i form af at gøre noget, du ikke ønskede, men som alligevel kommer frem i lyset.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

TYREN

Du kan blive overvældet af rejselyst eller trang til personlig udvikling/vækst. Men tænk dig godt om, før du vælger rejsemål, især hvis du vil rejse langt væk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytten

TVILLINGEN

Du tænker, så det både knager og brager – på alle planer, også de dybere. Pas på ikke at vride hjernen helt af led, men rør dig og få frisk luft og motion, det hjælper.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

KREBSEN

Relationerne skal have deres del af opmærksomheden nu. Dette gælder også dit parforhold, og har du ikke et sådant, kan det være godt at arrangere en date.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægten

LØVEN

Opgaverne kalder, og der er nok at se til i hverdagen i det hele taget. Ikke mindst derhjemme, hvor der kunne trænge til at blive taget fat på noget praktisk.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

JOMFRUEN

Du er mere kreativ end vanligt og får en del fra hånden, fordi du også har et stort overskud. Men gaber du over for meget, kan det hurtigt give bagslag.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:4

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løven

VÆGTEN

Det er de nære ting, der er i fokus nu. Du er ret følelsesbetonet og kan blive nærmest rørstrømsk, når tanker ledes hen for fortiden, f.eks. til barndommen.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebsen

SKORPIONEN

Du har et stort behov for kommunikation, og der er nok at tage fat på. Der er dog ikke tale om overfladisk tankevirksomhed, faktisk er du ikke meget til smalltalk.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

SKYTTEN

Økonomien er et fokusemne i dag, måske fordi du bruger – eller har brugt – lidt for mange penge på det seneste. Du må være lidt mere sparsommelig fra nu.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

STENBUKKEN

Nu kan du virkelig mærke, at du har mulighed for at være ægte Stenbuk. Det kan dog godt blive lidt for meget af det gode. Så balancer fx ansvarligheden lidt af.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen/Stenbukken

VANDBÆREREN

Du har brug for alenetid, fx til at meditere eller lave yoga-øvelser – eller Tai Chi i parken. Det vil også være godt at gå en lang tur eller at gå i biografen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

FISKEN

Det er fællesskabet, der tæller i dag. Inviter derfor nogle venner på besøg og sørg for, at der kan laves fælles aktiviteter, gerne i det fri. Succesen er hjemme.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren