VÆDDEREN

Du holder godt øje med din pengepung. Du mangler ikke, men du er bange for, at uopmærksomhed kan føre til uventet tab. Du vil nemlig gerne investere i noget særligt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Skorpion



TYREN

Du er villig til at forpligte dig seriøst. Dine relationer til andre er nu ved at komme ind i mere faste rammer. Du har brug for struktur, og du har brug for ro.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Krebs



TVILLINGERNE

Du kan med fordel kaste dig over et kreativt projekt, for lige nu har du den disciplin, der skal til for, at du kan give dine idéer form på en smuk og konkret måde.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1



I dag svinger du godt med: Vædder



KREBSEN

Din vennekreds går både med rem og seler. Man fordrer disciplin af dig, hvis du vil være med, men du bestemmer selv, om du hellere skulle lege med en anden dag.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Tyr



LØVEN

Du kan sikre dig varig form for anerkendelse. Du har nemlig mulighed for at gøre noget, der sikrer dig popularitet, men du sætter en fod ned, når det er for letkøbt.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Fisk



JOMFRUEN

Du funderer over den dybere mening med tilværelsen, men du hælder mere mod en konkret og i praksis anvendelig filosofi end mod mere vidtløftige, spekulative idéer.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Skytte



VÆGTEN

Du har masser af overskud, men du kan ikke udfolde dig helt, som du vil, for din aktuelle situation kræver, at du tæmmer din energi og påtager dig en bestemt opgave.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Jomfru



SKORPIONEN

Du kan opleve, at din partner og/eller dine omgivelser er mere kølige overfor dig end ellers. Men der er tale om en form for realisme, som du har meget mere brug for.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Tyr



SKYTTEN

Der skal arbejdes, og du er god til at organisere, så du fører an i det daglige. Hvis folk ikke accepterer din autoritet, må de klare sig selv. Du gennemfører alene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Krebs



STENBUKKEN

Kærlighed spiller en stor rolle nu. Du drager omsorg og tager ansvar for andre, især den, der har brug for en hjælpende hånd. Din idealisme smitter dine omgivelser.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Fisk



VANDBÆREREN

Du går på en del kompromiser, for du har brug for, at nogle bestemte ting forløber gnidningsfrit. Og du kan sagtens sætte dit eget behov for anerkendelse til side.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Vægt



FISKENE

Du er romantisk nu, men nogle bestemte forhold gør, at du skal forholde dig realistisk, afslutte nogle praktiske opgaver, før du kan give dig hen til kærligheden.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3



I dag svinger du godt med: Løve