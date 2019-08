Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?



Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.



Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.



God læsning!

VÆDDEREN



Din partner overrasker dig med et pludseligt opstået behov for mere frihed. Hvis du elsker ham/hende, er du også i stand til at give plads til helt ny udvikling.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Krebs



TYREN



Du bryder med din sædvane og opsøger spænding og fornyelse. Du nyder at være sammen med de folk, der tænker ud af boksen, og som ikke er bange for at provokere.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Vandbærer



TVILLINGERNE



Du har flere jern i ilden, især i forhold til kærester, men der er noget, der ulmer i baggrunden, noget, du er nødt til at forholde dig til, hvis du vil finde ro.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Vædder/Krebs



KREBSEN



Du forholder dig til en masse nye input, dels på hjemmefronten, dels i bekendtskabskredsen. Dine omgivelser eksperimenter og søger nye græsgange, og du følger med.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Løve/Vandbærer



LØVEN



Drop det at være omstillingsparat. Tænk gerne ud af boksen, men ikke for at fungere bedre inde i systemet, men for for at fungere bedre på dine helt egne præmisser.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Jomfru



JOMFRUEN



Udskyd vigtige møder og jobinterviews, og undlad at lancere nye projekter. Det varer ikke længe, før du kan sætte ind, men du skal afvente et mere gunstigt tidspunkt.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4



I dag svinger du godt med: Stenbuk



VÆGTEN



Du er ikke bange for at løbe en risiko og kaster dig frygtløst ud i selskabslivet. Du kan møde én, der gør dig fyr og flamme og rykker ved din virkelighedsopfattelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Vandbærer



SKORPIONEN



Du er nødt til at gennemføre nogle mindre justeringer lige nu, hvis du vil have dit liv til at fungere bedre. Man vil så opleve dig som langt mere fri og moden.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6



I dag svinger du godt med: Tvilling



SKYTTEN



Du er mindre god til at koncentrere dig om en opgave, der kræver sans for detaljen, fokus og udholdenhed. Til gengæld brillerer du, når det gælder de store linjer.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Fisk



STENBUKKEN



Du er hurtig på aftrækkeren og går ikke af vejen for at præsentere dine synspunkter på en skarp og mindre diplomatisk måde. Men du er til gengæld til at forstå.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Fisk



VANDBÆREREN

Du har et større behov for selvudfoldelse, personlig frihed og spænding i din omgang med andre. Du vil have nye boller på suppen, kød på bordet og en bramfri tone.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5



I dag svinger du godt med: Jomfru



FISKENE



Du har brug for masser af frihed i dine relationer, for du skal gå dine egne veje, hvis du vil finde dig selv, men du kan samtidig opnå harmoni i forhold til andre.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2



I dag svinger du godt med: Vandbærer