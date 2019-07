Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen. God læsning!

VÆDDEREN

Du har succes med det, som du laver, men du burde bruge mere tid på dine venner. Hvis du er solo, kan du indlede en affære eller måske blot nyde en uskyldig flirt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tyr

TYREN

Du slår stort brød op, men ikke større, end du kan bage, hvis du vel at mærke er villig til at yde det, der skal til for at produktet bliver brugbart og velsmagende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Krebs

TVILLINGERNE

Du sætter kurs mod nye horisonter, for du har brug for at opleve noget. Det kan være på både det indre og det ydre plan. Men det er afgørende, at du er i bevægelse.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løve

KREBSEN

Du finder det svært at lodde det, der foregår omkring dig. Enten tilbageholder man oplysninger, eller du overfortolker nogle uklare signaler. Forsøg ikke at forstå.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Prioriter det, der har med partner eller kæreste at gøre. Alt andet skal nok gå i orden, men du er nødt til at bygge et solidt fundament på dine relationer til andre.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Du er nødt til at prioritere. Du har mulighed for at brænde igennem, men det kræver, at du sætter alle småopgaverne på hold, så du kan yde en indsats det rigtige sted.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbuk

VÆGTEN

Du har mere overskud, så du kan få både det praktiske fra hånden og dyrke en bestemt hobby, som du har forsømt i den senere tid. Brug din kreative fantasi aktivt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve

SKORPIONEN

Du skal tilbringe tid i dit eget selskab, så du kan fordybe dig i dine tanker. Du er i gang med at finde et sted hinsides tankerne, hvor du kan være helt dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Tag initiativet, men vær fleksibel. Du kan sætte en dagsorden, men du skal være særdeles diplomatisk, hvis du skal have andre med til at tage deres del af slæbet.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

STENBUKKEN

Du ved, hvad en ting er værd, og derfor kan man ikke snøre dig. Nu kan du gøre en god handel. Eller du kan rydde op i dine ejendele og fokusere på det væsentlige.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyr

VANDBÆREREN

Lad de mennesker, du holder af, vide, hvad du føler. Nu kan du være mere modtagelig for indtryk, og det kan være svært at finde ud af, hvorfor du gør det, du gør.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Krebs

FISKENE

Du er i gang med at finde et indre balancepunkt. Du kerer dig mindre om andres mening og lader også selv folk være. Her og nu er du godt på vej til at finde dig selv.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbærer