VÆDDEREN

Du kan med fordel tilrettelægge møder eller deltage i aktiviteter, der kræver, at folk er oppe på mærkerne og klar til at dele deres idéer med andre konstruktivt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

TYREN

Du kan komme til penge pludseligt. Du bør imidlertid ikke satse alt på en hest. Du vinder ikke i spil, men tjener i stedet for på din flair for den gode forretning.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vægt



TVILLINGERNE

Du får masser af originale, kreative idéer. Du kan udnytte dit inspirerede lune til at se på tingene i et nyt lys. På den måde kan du løse op for det der er fastlåst.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpion

KREBSEN

Du kan med fordel gøre noget, som du ikke plejer at gøre. Du skal trodse det rutineprægede og overraske dine omgivelser med en helt ny eller skjult side af dig selv.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du kan med fordel rydde op i din økonomi uanset om du mener, der er brug for det eller ej. Du har sans for den gode forretning, og du har øje for, hvor du kan spare.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædder



JOMFRUEN

Du er i gang med at forny dig selv. Du provokerer og overrasker dine omgivelser. Om ikke andet er du i stand til at vende op og ned på tingene og inspirere andre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer

VÆGTEN

Du får den rigtige idé på det rigtige tidspunkt, så det gælder om at tro på den. Din idé er holdbar, også selv om den skal justeres lidt. Byg vingerne, mens du flyver.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

SKORPIONEN

Du er åben og lydhør, men det kan også overbelaste dine sanser og følelser, fordi du skal bearbejde de mange indtryk. Hent ekstra styrke hos din partner eller en ven.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du har øjeblikke, hvor du er inspireret og ser lige igennem det, det nu drejer sig om, men du kan også blive hylet ud af den, hvis du har for mange bolde i luften.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Løve

STENBUKKEN

Du tåler ikke indblanding lige nu. Du irriteres og tyr til sarkasme, hvis folk kommer for tæt på. Sørg for at lægge en beskyttende ring af noget stålsat omkring dig.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

VANDBÆREREN

Du tager et genialt initiativ, som du har svært ved at få andre til at gå med på. Først skal du forberede dit projekt. Dernæst skal du bevise, det kan lade sig gøre.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du skal oppe dig, hvis du skal arbejde med noget rutinemæssigt. Du keder dig alt for let, og du kommer derfor til at sætte noget på hold – eller evt. opgive det.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs