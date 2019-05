Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

VÆDDEREN

Du ser det store billede for tiden, og det gavner især dit forhold til andre mennesker. Du går nemlig ikke i for små sko, men vælger at tage folk som det, de er.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt



TYREN

Tænk dig godt om, før du springer ud i noget, du ikke har planlagt ordentligt, eller som du blot ønsker, fordi du har brug for at flygte fra en kedelig dagligdag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

TVILLINGERNE

Din dømmekraft er ret god nu. Du formår at træde et skridt tilbage og se tingene oppefra, så du er også god til at give andre mennesker et godt og fornuftigt råd.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru/Stenbuk

KREBSEN

Du kan nemt komme til at overse vigtige detaljer, og du skal derfor passe på med at drage forhastede konklusioner. Du er tilbøjelig til at idealisere et menneske.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk

LØVEN

Du kan have svært ved at overbevise andre om gyldigheden af dit synspunkt. Du er nødt til at gennemtænke dine argumenter en ekstra gang og gøre rede for dem igen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

JOMFRUEN

Du oplever, at din tid let går med meningsløs snak, og det kan gøre det svært at samle sig om en enkelt opgave. Du har brug for ro til at gennemføre dit projekt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvilling/Tyr

VÆGTEN

Du leder efter en gyldig grund til at gennemføre noget, som du har lyst til, men hvor du egentlig ikke kan gøre rede for hvorfor. Bare gå i gang. Vær irrationel.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vandbærer



SKORPIONEN

Du skal finde den røde tråd og tænke store tanker. Du brænder igennem, så tiden egner sig til at afslutte et projekt, indsende en ansøgning eller tage ud på en rejse.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

SKYTTEN

Du gider ikke nørde med de kedelige detaljer. Du vil i gang med de spændende ting, men du slipper ikke for det hårde forarbejde, hvis du skal i mål med din drøm.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Fisk



STENBUKKEN

Du har brug for at gøre en forskel, og nu er du mere optimistisk, så du går i gang med opgaver, som du ellers ikke har ment kunne lade sig gøre. Du har en vision.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytte

VANDBÆREREN

Din positive tilgang gør, at du tiltrækker en masse nye mennesker. Du har det som blommen i et æg, når det gælder samarbejde og et nyt initiativ i dit kærlighedsliv.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr/Vægt

FISKENE

Du kan køre træt mentalt, hvis du forsøger at overskue mere, end hvad man med rimelighed kan forvente af dig. Du er ikke til rutinearbejde, så sørg for afveksling.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Krebs/Skytte