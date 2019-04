Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

VÆDDEREN

Du får sat noget på spidsen. Du bliver mere bevidst om dine behov og dine følelser generelt. Et menneske giver dig noget input, som ændrer din måde at tænke på.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skorpion

TYREN

Du tænker dybere over livet og dykker ned i det, andre lukker øjnene for. Du prøver især at forstå kærligheden og dens rolle i din tilværelse, og du kræver mere.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbærer

TVILLINGERNE

Du finder dit indre barn frem, er imødekommende og legende. Andre finder dig tiltrækkende, og du kan enten vælge at være kreativ eller satse på en romantisk affære.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

KREBSEN

Du skal træffe et svært valg, der har at gøre med familie vs. din karriere. Du er nødt til at investere energi på begge fronter. Men du skal prioritere fornuftigt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpion

LØVEN

Anden halvdel af dagen bliver du mere slagkraftig. Du ved, hvad der skal til og sørger for at cementere din position i forhold til andre. Du nyder også din frihed.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Stenbuk

JOMFRUEN

Du skal markere en grænse for hvad du vil være med til. Men tag hensyn, så andre ikke oplever, at du nyder at koste rundt med dem. Du har sans for det målrettede.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Du har været fintfølende, men nu er det tid til at kaste sig over praktiske opgaver. Du skal især have fokus på de ressourcer, som du har brug for i det daglige.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Du er ekstra følsom nu. Du sanser en masse omkring dig, og nogle af dine beslutninger baserer du på en mellemgulvsfornemmelse. Brug også din medfødte, logiske sans.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Tyr

SKYTTEN

Du har brug for at få styr på det, der rører sig i dit indre. Det nytter ikke at skubbe noget til side, for det er tid til at mærke efter og handle på din indsigt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

STENBUKKEN

Du har fornemmelse for dine egne og andres romantiske behov. Du kan score, fordi du er god til at lytte. Du har fine kort på hånden, så du skal turde noget nyt.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vædder

VANDBÆREREN

Sidst på dagen gør du fremskridt. Du oplever, at du vinder en sejr, som har ladet vente på sig. Men du har ikke den information, du har brug for, hvis du skal i mål.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Løve

FISKENE

Du har en dyb længsel efter at modtage input, der sprænger dagligdagens rammer. Du er filosofisk nu, interesseret og nysgerrig efter at lære andre kulturer at kende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte