VÆDDEREN

Du er i gang med at skabe faste rammer. Du har brug for et fundament, der sikrer, at du kan udfolde din kreativitet – uden at skulle tænke på praktiske problemer.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebs

TYREN

Du er åben og snakkesalig, men du har et godt øje til, hvem du kan regne med, og du sørger for at være ansvarlig og pålidelig, for andre mennesker har brug for dig.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

TVILLINGERNE

Du har samlet en masse viden, og lige nu begynder du at fornemme den røde tråd. Du bliver bedre til at se det overordnede billede og føre dine projekter ud i livet.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytte

KREBSEN

Du har svært ved at skjule dine følelser, og det kan gøre dig sårbar i de situationer, hvor det er nødvendigt at lægge en dæmper på dem, så du kan få arbejdet gjort.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du sensitiv over for dybere og usynlige niveauer af virkeligheden. Derfor kan du have svært ved at reagere rådsnart, når de praktiske realiteter banker på døren.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Fisk

JOMFRUEN

Du er kreativ og går ikke af vejen for at give dit besyv med, når andre skal have et problem løst. Du kommer ud af det med andre, fordi du har et positivt livssyn.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte

VÆGTEN

Du er nu god til at samle dine kræfter om en enkelt opgave, og derfor kan du komme langt med et igangværende projekt. Du er til at regne med i venskab og kærlighed.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tyr

SKORPIONEN

Du har det godt, når du kan gøre tingene på din egen måde. Lige nu har du brug for at etablere en indre frihed, fx ved at løsne din tilknytning til mennesker og ting.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

SKYTTEN

Du har planer og vidtrækkende idéer, og lige nu er det tid til at sætte dem i system og få dem formuleret på en konkret måde, så du kan se om de er langtidsholdbare.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru

STENBUKKEN

De mennesker, du møder lige nu, udfordrer dig til at hente dine bløde sider frem. Du har nemlig en romantisk side, som har været gemt af vejen et godt stykke tid.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Du kommer i kontakt med din sanselige side, så du bliver bedre til at nyde de mange små ting, der gør livet til en oplevelse. Romantik står øverst på dagsordenen.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyr

FISKENE

Du analyserer dine følelser for at få klarhed, men paradoksalt nok kan du ikke opnå det ved at tænke. Du skal et spadestik dybere i dine følelser for at forstå dem.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfru