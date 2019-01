Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

God læsning!

VÆDDEREN

Du vinder mere og mere terræn. Du er ikke i topform, men du har så meget styr på det

hele, at du kan give dig selv et velfortjent skulderklap. Det er scoretid.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Skytte

TYREN

Du har masser af tro på det, der skal komme, og det gør, at du rent magnetisk

tiltrækker nye muligheder. Du kan også tiltrække nye og spændende venner.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægt

TVILLINGERNE

Du skærer igennem til kernen. Du har antenner på. Dine sanser er så fint indstillede,

at du i den grad kan mærke, hvad en vanskelig situation kræver af dig.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

KREBSEN

Du har en del opgaver foran dig, men nu kan du formulere, hvordan du vil have, at

andre skal træde ind og bidrage. Udnyt din evne for at samarbejde.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvilling

LØVEN

Du er i stand til at skabe noget. Det kan være hvad som helst, men især noget, der

kræver, at du bruger hænderne eller sproget til at udtrykke en indre vision.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 1

I dag svinger du godt med: Vægt

JOMFRUEN

Du har en evne til at fornemme, hvad en situation indeholder, og hvad den er ved at

udvikle sig til. Derfor kan man opfatte dig som synsk eller meget indsigtsfuld.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpion

VÆGTEN

Du tror på, at du har fortjent at have det godt, leve i overflod og dele ud af din rigdom.

Derfor tiltrækker du muligheder og venskaber, som andre misunder dig.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfru

SKORPIONEN

Du i stand til at skabe din egen virkelighed. Du kender nemlig dine dybeste behov, og

det gør, at du placerer dig der, hvor du får det, som du vil have det.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Tvilling

SKYTTEN

Du er klar over, at det gælder om at tage for sig, og derfor nyder du det sanselige til

fulde. Du dufter til blomsterne, smager på din mad og nyder din elskedes selskab.

Kærlighed: 6

Arbejdsliv: 1

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytte/Tyr

STENBUKKEN

Du oplever, at der er et rend af folk, som du skal forholde dig til, selv om du mest er til

at passe dig selv. Sørg for at være der, når der er brug for det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Fisk

VANDBÆREREN

Du interesserer dig for folk, som er spændende, originale eller ejendommelige på den

ene eller den anden måde. Frem for alt har du brug for intellektuel stimulation.

Kærlighed: 1

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 2

I dag svinger du godt med: Fisk

FISKENE

Lad dig ikke forblænde af et menneske eller en situation, som tilsyneladende lover, at

der skal ske noget helt nyt. Behold begge ben på jorden og se tiden an.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 2

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løve