Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet? Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Vædderen

Her og nu er du opmærksom på dine kolleger og din partners behov. Børn og børnebørn kræver også en masse, men her finder du en hel masse ny

inspiration.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

Tyren

Find malerpenslen frem! Nu skal du være kreativ, bogstaveligt talt eller i overført betydning. Du henter idéer ned og kan ikke vente med at give dem form.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Fisk

Tvillingen

Du er lykkens pamfilius. Alt lykkes ligesom du troede, at du ikke kunne ændre din situation. Omstændighederne sværger sig sammen om at få dig frem i lyset.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:6

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Krebsen

Du er godt på vej. Du vejrer morgenluft. Der skal ske noget, og du er ved at finde ud af, hvordan du bedst bryder med den rutine, du oplever som en

spændetrøje.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:6

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Vædder/Vandbærer

Løven

Du forsøger at lægge sidste hånd på et kreativt projekt, men pludselig dukker en masse idéer op, som gør det svært for dig at afslutte opgaven ordentligt.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Du har mange opgaver hjemme. Du skal tage dig af noget presserende. En person eller et anliggende fylder meget. Lad dig ikke opsluge helt af dit ansvar.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Krebs

Vægten

Du er sværmende romantisk. Du drømmer om den store kærlighed eller møder den måske, tror du. Giv dig hen til følelsen, men hold begge ben på jorden.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5



I dag svinger du godt med: Tyr/Fisk

Skorpionen

Lad dig ikke gå på af, at andre ikke opfatter dine tiltag, som de var tænkt fra din side. Brug dit overskud på at komme ud og se noget, som sætter alt i perspektiv.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Tvilling

Skytten

Du er god til at planlægge og finde en brugbar vej. Det skyldes, at du får god hjælp fra én, som du egentlig ikke havde regnet med. Du er ret så privilegeret.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:5

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Jomfru

Stenbukken

Brug din betydelige energi på at rydde op i bunkerne på skrivebordet. Der er også plads til lidt god romantik, men arbejdet først. Ellers kan du ikke slappe af.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:4

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Skytte

Vandbæreren

Du er god til at sætte ord på følelser og idéer, så du er skabende og kreativ. Dyrk en kunstnerisk interesse, eller brug tid sammen med kreative folk.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:3

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Krebs

Fisken

Du ved, hvor skabet skal stå. Sørg for at give anerkendelse der, hvor det er berettiget. Du har kæmpet hårdt for dit mål, men du har ikke gået vejen alene.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:4

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Jomfru/Vægt