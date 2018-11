Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du kan få en del fra hånden, selv om du ligger en anelse underdrejet. Det handler om at spille sine kort rigtigt. Du lægger en strategi og sørger for at få hjælp.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Stenbuk

Tyren

Du tage nogle gode beslutninger, når det gælder din økonomi. Du er et sted, hvor du kan få penge til at vokse, men du skal være klar på andres dagsorden.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vædder

Tvillingen

Du har travlt med at konsolidere dit projekt, men finder det svært at få andre med på dine idéer. Du kommer længst alene, selv om du elsker selskab.

Kærlighed:5

Arbejdsliv:2

Vitalitet:5

I dag svinger du godt med: Vægt

Krebsen

Du holder dig lidt i baggrunden et par dage. Du er nemlig ved at samle kræfter til det store slag. Du har idéer, der skal gennemtænkes, før du slår til.

Kærlighed:

Arbejdsliv:2

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve

Løven

Du vejrer morgenluft, og du mærker, der er noget under opsejling. Du er nødt til at sætte ting til side, så du kan smede, mens jernet er varmt, og verden venter.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:3

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Skytte

Jomfruen

Sørg for, at du har styr på dine ting. Du skal lige gennemgå nogle detaljer, før du retter al din energi udad. På en vis måde er du ved at genopfinde dig selv.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Fisk

Vægten

Du går solo. Du har mod sædvane ikke brug for selskab, men klarer det meste selv. Dine omgivelser ligger i konflikt, men du bør blive på din egen banehalvdel.

Kærlighed:1

Arbejdsliv:5

Vitalitet:1

I dag svinger du godt med: Vædder

Skorpionen

Du har styr på, hvad du vil, og hvordan du vil det, men du skal alligevel kæmpe for at brænde igennem. Lad ikke en konflikt over middag slå dig ud.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:3

Vitalitet:6

I dag svinger du godt med: Løve

Skytten

Du er under beskydning. Nogen kigger dit arbejde efter i sømmene. Du kan heldigvis tage det roligt, for du har sat en ære i at gøre dit arbejde godt.

Kærlighed:3

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Løve

Stenbukken

Du har held med dine projekter, for du er på god fod med dine chefer og/eller kolleger. Du kan se frem til en mindre anerkendelse for din store indsats.

Kærlighed:2

Arbejdsliv:5

Vitalitet:2

I dag svinger du godt med: Vægt

Vandbæreren

Du inddrages i frivilligt og idealistisk arbejde. Selv om du brænder for din sag, kan du føle dig lidt presset. I en god sags tjeneste holder du dig ikke tilbage.

Kærlighed:4

Arbejdsliv:5

Vitalitet:4

I dag svinger du godt med: Vægt

Fisken

Du har bolde i luften og vil nå en masse, men der lægges også pres på dig oppefra. Du må afgøre, hvor meget du selv kan stå inde for og især holde til.

Kærlighed:6

Arbejdsliv:4

Vitalitet:3

I dag svinger du godt med: Løve