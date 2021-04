Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Det giver dig overskud, når du har en afvekslende hverdag. Dit behov for udveksling af informationer bevirker, at du næsten altid er på farten, både fysisk og mentalt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Du har det bedst, hvis der er orden i økonomien. Hvis dette ikke er tilfældet, må du bruge denne dag på at få styr på det. Det vil give dig mere ro på resten af dagen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Dine omgivelser påvirker dig, og det kan tappe dig for energi. Det kan du modvirke, hvis du vil arbejde med dine dybe følelser, så får du samtidig en god oplevelse.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Tankerne farer rundt i hovedet, det kan du bedst modvirke ved at se en film eller gå en lang tur. Hvis du også laver sund mad til dig selv, så får du det meget bedre.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Der hersker nogle harmoniske stemninger i dag. Det kan du udnytte sammen med dine venner til at opnå et givende samvær med fokus på det uforpligtende og fornøjelige.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Du føler dig handlingslammet, når tingene ikke går din vej. Men er dette virkeligheden? Nej, det ved du godt inderst inde, så kig indad og vend det til noget positivt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du benytter gerne enhver lejlighed til at fortælle om dine mange interesser. I dag virker du både inspirerende og motiverende. Det gør dine fortællinger meget levende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Du føler dig noget energiforladt, og du virker noget fraværende udadtil. Det er de dybe følelser, der er gang i. Accepter dette faktum og vær mest muligt alene i dag.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Du går med nogle planer om at gøre noget ekstraordinært ud af aftenen med din partner. Du tager derfor tidligt fri og tager hjem og tilbereder en luksusmiddag for to.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Du har mest lyst til at flippe ud i dag. Det er også i orden, men så skal du være bevidst om, at det er dét, du gør – og lærer af det, fremfor at leve i fantasierne.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du føler dig hjemme med mange hobbyer. Men dit svingende humør i dag gør dig handlingslammet. Hvis du arbejder med dig selv, kan du vende dagen til noget positivt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Et harmonisk familieliv betyder meget for dig. Det virker positivt på dine svingende følelser. Balancér det ved at holde lav profil – men alligevel være til stede.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen