Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder. Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

Vædderen

Du er meget følsom og opfanger alt fra omgivelserne. Derfor har du behov for at få klaret hjernen. Tag varmt tøj på, gå ud og nyd naturen og lad tankerne flyve frit.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Fisken

Tyren

Du er social og udadvendt, og dit behov for at være en del af et fællesskab er stort. Dette behov kan blive opfyldt i dag, hvor du er åben og meget inspirerende.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Tvillingen

Du har en del forretningsaftaler i dag. Derfor må du være opmærksom på dit humør, som er meget følelsesladet. Vær især omhyggelig i din måde at kommunikere på.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Krebsen

Du søger en dyb forståelse af filosofiske emner. I dag er dine sanser noget mere åbne, så denne interesse bliver forstærket og vil derfor give dig nogle rige oplevelser.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Skytten

Løven

Du vil være mere modtagelig og sårbar over for alt, du møder i dag. Det er dine psykiske antenner, der er forstærket. Det er en god dag for psykologiske interesser.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Jomfruen

Du begejstres let, og du er i strålende humør. Da du samtidig er åben og imødekommende, er alle betingelser til stede for at få en hyggelig aften med din partner.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Vægten

Det er ikke det rutineprægede, du skal beskæftige dig med. Du har svært ved at koncentrere dig, for du har mod på noget, der er anderledes, udfordrende og spændende.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Skorpionen

Dine mange fritidsaktiviteter giver dig en følelsesmæssig balance, og du har det bedst, når du er den førende. Men du bør ikke tage eventuel kritik alt for personligt.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

Skytten

Et meningsfyldt familieliv og et harmonisk hjem med hyggeligt samvær er vigtigt for dig. Du glæder dig derfor til at overraske dem med det, du har arrangeret i aften.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Krebsen

Stenbukken

Du har meget svært ved at sidde stille, og du er meget rastløs, så der skal ske noget. Du må derfor bryde den daglige ensformighed adskillige gange i løbet af dagen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Vandbæreren

Du har behov for at nyde tilværelsen og gøre dig livet behageligt uden de store udsving. Men når behovet for det modsatte opstår, så giv dig selv én på opleveren.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Tyren

Fisken

Selvom du har gode fysiske kræfter, skal du ikke udsætte dem for pludselige temposkift. Det skaber ubalance. Derfor er det vigtigt, du økonomiserer med dine kræfter.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen