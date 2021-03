Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

Vædderen

Det er de afvekslende hverdage, der giver dig overskud og godt humør. Dit behov for informationer bevirker, at du næsten altid er på farten, både fysisk og mentalt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tvillingerne

Tyren

Pengesagerne er vigtige i dag, og du vil gerne foretage en investering eller et større indløb. Det er den helt rigtige dag til indkøb, for der er gode tilbud alle vegne.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Tyren

Tvillingen

Du skal passe på med at tage for meget farve af omgivelserne, det kan tappe dig for energi. Vær dig selv, for du er god til at tage initiativet og vise de andre vejen.

Kærlighed: 2

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vædderen

Krebsen

Når humøret er nede, og det hele er gråt i gråt, søger du tilflugt i din indre verden. Men problemerne løses ikke ved at drømme sig væk, men kun ved at tage ansvar.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

Løven

Når du er sammen med dine venner, slapper du af. Samtidig virker det motiverende at være med i et interessefællesskab. Det genererer nye idéer og øget inspiration.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

Jomfruen

Karrieren betyder meget for dig, men det er måske altid dig, der får pålagt nye opgaver og ansvar. Her må du om muligt sørge for at sætte en grænse, når nok er nok.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 6

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Stenbukken

Vægten

Du fortæller gerne om dine interesser, og du elsker en god diskussion. Men husk at lytte til andres argumenter, ellers mister de interessen, og det vil være for ærgerligt.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skytten

Skorpionen

Det er ikke sundt at bure følelserne inde. Det kan ganske vist være svært at tale om dem, men gør det alligevel. Du vil opleve, at der fjernes byrder fra dine skuldre.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Skorpionen

Skytten

Dit temperament koger lige under overfladen. Pas på, det ikke kommer til at gå ud over din partner eller andre omkring dig. Forhold dig i stedet roligt og afventende.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 6

I dag svinger du godt med: Vægten

Stenbukken

Du virker ret pertentlig på andre lige nu. Derfor kan du få skyld for at virke usmidig, så du bliver nødt til at indrømme, at du må være bare en smule mere fleksibel.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Jomfruen

Vandbæreren

Du har overskud og gåpåmod, men du er løbet tør for idéer. Prøv at tænke alternativt, så kan det være, at du kan hente inspirationen til at komme videre i programmet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Løven

Fisken

Du er rastløs og har trang til forandring. Men da du ikke har en fast idé om, hvad du vil, kan du tage familien med på råd. Det vækker glæde og øger fællesskabet.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen