Finder du dit livs store kærlighed i dag? Eller er det mon i dag, du bliver forfremmet?

Det, og meget mere, kan du måske blive klogere på ved at læse dagens horoskop herunder.

Find dit stjernetegn og se hvordan din dag bliver i dagens horoskop, der er leveret af astrolog Karl Aage Jensen.

God læsning!

VÆDDEREN

Kunst og andre indre aktiviteter er i fokus, så se at få skaffet dig tid til det kreative. Og husk endeligt at gå en tur, så du kan skaffe energi i dagligdagen. .

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken

TYREN

Har du en hobby, som du har forsømt, er tiden kommet til at dyrke den. Du har brug for fornyelse og vil befinde dig godt i gruppesammenhænge denne dag.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vandbæreren

TVILLINGEN

Du har viljen til at kunne nå mange ting nu. Men det kræver, at du tager dig god tid til dette. Til gengæld opnår du stor personlig udvikling gennem din aktivitet.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Stenbukken

KREBSEN

Du har brug for en lidt længere tur, fx en udflugt, hvor du oplever de åbne vidder, naturen og den friske luft. Fordybelse er meget centralt for dig lige nu.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skytten

LØVEN

Dine egene og andres værdier er i fokus. Hvad angår din og din partners økonomi, vil det være godt at få foretage en justering, hvor I gennemgår kontiene.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Skorpionen

JOMFRUEN

Dine relationer bør nu plejes, både de private og de mere professionelle på jobbet. Det giver pote både nu og på længere sigt, måske især det sidstnævnte.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Vægten

VÆGTEN

Det er alle de daglige ritualer, der nu skal plejes, herunder lavpraktiske opgaver i hjemmet. Sund levevis skal der også gerne gives plads til, så gå fx en lang tur.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 5

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Jomfruen

SKORPIONEN

Du har brug for at være sammen med børn eller barnlige sjæle. Nærhed er også vigtigt, så den får ikke for lidt med leg og morskab i familiens skød.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Løven

SKYTTEN

Jobbet skal hænge sammen med hjemmet og familien, så tag eventuelt fri en time tidligere for at tilgodese familiens behov. Du vil få stor glæde af det.

Kærlighed: 5

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 5

I dag svinger du godt med: Krebsen

STENBUKKEN

Du pisker rundt for at nå det hele, og din bil eller bus får sikkert også lov til at køre nogle kilometer ekstra. Dagen står på alle måder i udvekslingens tegn.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tvillingen

VANDBÆREREN

Måske har du brugt for mange penge på det seneste og må lave en strategi for resten af måneden. Du må tage en hurtig beslutning og bringe balance på kontoen.

Kærlighed: 3

Arbejdsliv: 4

Vitalitet: 4

I dag svinger du godt med: Tyren

FISKEN

Det handler mest om at balancere dit stærke følelsesliv. Lav nogle få fysiske aktiviteter, men flest aktiviteter i den indre verden. Meditation vil være godt.

Kærlighed: 4

Arbejdsliv: 3

Vitalitet: 3

I dag svinger du godt med: Fisken, dit eget tegn