Charley Pride var en af de første sorte kunstnere, der slog sit navn fast inden for countrygenren.

Countrystjernen Charley Pride er død som følge af covid-19-komplikationer. Han blev 86 år.

Det oplyser hans familie lørdag på Prides hjemmeside

Pride blev kendt for sange som "Kiss an Angel Good Mornin'" og "Is Anybody Goin' to San Antone".

Han blev født i byen Sledge i Mississippi 18. marts 1934 og var en af de første store sorte stjerner inden for genren, hvor de fleste fremtrædende kunstnere ellers er hvide.

- Vi er ikke farveblinde endnu, men vi har taget nogle få skridt i den rigtige retning, og jeg håber, at jeg har været med til at bidrage til den proces, skrev Pride ifølge nyhedsbureauet Reuters i sine erindringer.

Derudover var han den første sorte, der blev optaget i Country Music Hall of Fame. Det skete i 2000.

Pride slog for alvor sit navn fast i 1960'erne og 1970'erne.

Mellem 1967 og 1987 havde han i alt 52 top-ti-hits på countryhitlisterne.

Han modtog flere Grammy-priser og var en overgang den bedst sælgende countrymusiker på pladeselskabet RCA Records.

Pride optrådte også i en høj alder - hans sidste optræden var 11. november i år ved prisuddelingen CMA Awards, hvor han sang sit hit "Kiss an Angel Good Mornin'".

I countrymiljøet udtrykker flere sorg over dødsfaldet.

- Jeg er så knust over, at en af mine kæreste og ældste venner, Charley Pride, er død, skriver countrystjernen Dolly Parton på Twitter.

- Det gør det endnu værre at vide, at han døde af covid-19. Sikke dog et forfærdeligt, forfærdeligt virus. Charley, vi vil altid elske dig.

Inden Pride blev musiker, nåede han både at arbejde på en bomuldsplantage, at være i den amerikanske hær og spille baseball på højt niveau.

/ritzau/