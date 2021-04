Efter hovedrollen i Viaplay-serien "Hvad med Monica?" er Filippa Navarana ikke bange for at sætte foden ned.

Hvidovre Centeret er næsten tomt, men lokalerne på Café A er fuldt oplyst med en travl summen. Den forstummer brat, når instruktøren bag sin skærm siger: Værsgo.

Skuespiller Maja Ida Thiele snørkler sig gennem cafébordene iført gul sweater og lilla baret. Hun når til sin destination - bordet med en svævende mikrofon hvor Filippa Navarana sidder med ryggen til i en rød sweater.

Et kamera ruller på de to farverige piger, der har en lavmælt samtale. Selv om mange i lokalet ikke kan høre skuespillernes replikker, så er rummet tykt af dramatik.

Optagelserne til den nye Viaplay-serie "Hvad med Monica?" med skuespiller Nikolaj Coster-Waldaus datter, der bruger navnet Filippa Navarana, i hovedrollen er netop afsluttet.

Hun spiller den 16-årige gymnasieelev Louise i ungdomsserien på otte afsnit, der får premiere i slutningen af året.

Selv går 20-årige Filippa Navarana ikke i gymnasiet længere, men hun kan genkende mange af tematikkerne fra sit eget liv.

- Mange af de venskaber man har i starten af gymnasiet, har man ikke, når man slutter. De følelser, kan jeg spejle mig i, siger den mørkhårede skuespillerinde og fortsætter:

- Drenge og fester fylder meget. Jeg har ikke nogen kæreste nu, men det havde jeg i gymnasiet, så det kan jeg genkende. Ligesom pigerne i serien talte vi jo også om hvilke drenge, der var de flotte.

Særligt én fest bliver omdrejningspunkt for serien, da den 16-årige Louises bedste veninde, Monica, bliver voldtaget til en fest, som Louise forlod hende til.

Fordi hun føler skyld, går Louise i gang med at lede efter gerningsmanden, men det viser sig at blive sværere end som så, fordi gerningsmanden måske skal findes i deres egen vennegruppe.

Maja Ida Thiele, der spiller Monica, synes netop, at overgrebet på hendes karakter har været udfordrende at arbejde med.

- Min karakter er nede psykisk, og jeg synes, at det godt kan være svært at komme ned i det leje, hvor man skal finde så tunge følelser frem, siger hun.

De voldsomme følelser, der er på spil i serien, har ført de to piger ud i flere skænderier for rullende kamera.

En side af sig selv, Filippa Navarana sjældent er i kontakt med.

- Det sværeste er skænderi-scenerne. Det er nok fordi, jeg ikke er særlig god til at skændes.

- Det er meget unaturligt for mig at råbe. Vi fandt frem til det til sidst, så nu er jeg mere tryg i min hverdag, hvis jeg skal tage en konfrontation, siger hun lettere grinende.

Den større konfrontationslyst gælder også hjemme i privaten.

Filippa Navaranas familie tæller den 17-årige søster Safina Coster-Waldau og forældrene Nukâka og Nikolaj Coster-Waldau.

- Efter vi har filmet serien, er jeg ikke så bange for at sige fra og sætte foden i. Eksempelvis derhjemme, hvis jeg synes, min familie er uretfærdig, så siger jeg det nu i stedet for at ikke sige noget.

- Det er bedre bare at tage den og få det overstået. Det er ret fedt, siger den mørkhårede skuespillerinde.

Både Maja Ida Thiele og Filippa Navarana drømmer om at spille mere skuespil fremadrettet.

Maja Ida Thiele, der er kendt fra rollen som Sofie i DR Ultra-serien "Akavet", går i 1.g og skal derfor have færdiggjort gymnasiet, før hun kan stile videre.

- Jeg vil meget gerne spille skuespil, hvis jeg kan få lov til at blive ved. Jeg synes, det er helt vildt sjovt, siger Filippa Navarana og fortsætter:

- Jeg er meget taknemmelig for, at jeg kan få lov til at være med i projekter, da jeg ikke har lavet så meget endnu.

Begge Filippa Navaranas forældre er uddannet skuespillere fra Statens Teaterskole. Den fremtidsdrøm går hun også selv med.

"Hvad med Monica?" bygger på den prisvindende podcast "Det med Liv", som er skrevet af Julie Budtz Sørensen, som også er hovedforfatter på serien.

Serien er instrueret af Nils Holst-Jensen og er produceret af Nimbus Film for streamingtjenesten Viaplay.

Den forventes at have premiere i slutningen af 2021.

/ritzau/