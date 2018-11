Nikolaj Coster-Waldaus datter debuterer som skuespiller i DR's julekalender "Theo og den magiske talisman".

Den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau har givet sin kærlighed til at optræde foran kameraet videre til sine to døtre, og til december får "Game of Throne"-stjernens yngste datter sin debut på skærmen.

15-årige Safina Coster-Waldau har nemlig fået en stor rolle i DR's julekalender "Theo og den magiske talisman", hvor hun spiller den forældreløse pige Simone.

Sammen med klassekammeraten Theodor, kaldet Theo, rejser Simone til den magiske verden Thannanaya for at redde Theos morfar fra at dø.

Og for Safina Coster-Waldau er det en drøm, der er gået i opfyldelse, at hun har fået lov til at spille med i en julekalender.

- Så længe jeg kan huske, har jeg gerne villet være skuespiller. Det med at skabe en karakter og spille en anden, det synes jeg er helt vildt sjovt, siger hun.

Tidligere har Safina Coster-Waldau lavet musicals med teatertruppen Mastodonterne og optrådt i en reklamefilm, men rollen i "Theo og den magiske talisman" er den største, hun har haft.

- Det har været den fedeste oplevelse nogensinde. Bare det at være på et set sammen med andre skuespillere og være en del af en filmverden, hvor der er en, der råber "værsgo". Efter jeg har oplevet det, kan jeg ikke rigtig tænke på andet, og jeg savner det allerede helt vildt meget, siger hun.

Safina Coster-Waldau er da også født med teaterblod i årene.

Hendes far Nikolaj Coster-Waldau har siden sin filmdebut i starten af 90'erne været en eftertragtet skuespiller herhjemme og har i de seneste år også skabt sig et navn i udlandet, hvor han har medvirket i kultserien "Game of Thrones" og i film som "Shot Caller" og "Gods of Egypt".

Safina Coster-Waldaus mor Nukâka Coster-Waldau er også skuespiller og har blandt andet spillet med i DR's dramaserie "Forbrydelsen", mens storesøster Filippa Coster-Waldau i 2014 havde sin debut i kortfilmen "The Girl and The Dogs".

- Da vi var yngre, søgte mig og min søster altid efter castings på nettet, som vi kunne gå til. Vi har begge to altid gerne villet være skuespillere, fortæller Safina Coster-Waldau.

Både hendes forældre og storesøster Filippa bakker op om Safina Coster-Waldaus skuespildrøm, og de har hjulpet hende med replikkerne.

Men det har været vigtigt for den 15-årige debutant at stå på egne ben foran kameraet.

- Jeg har ikke villet spørge min familie så meget til råds, og hvis de har rettet på mig, har jeg sagt fra, for jeg vil gerne vise, at jeg selv kan klare det, siger hun og fortsætter:

- Min far fortalte mig på et tidspunkt, hvordan jeg skulle vende hovedet i forhold til lyset under optagelserne, men jeg har ikke rigtig villet spørge ham så meget om hjælp. Jeg vil gerne selv finde ud af det.

Stædighed er noget, Safina Coster-Waldau har til fælles med karakteren Simone, som hun spiller i julekalenderen, fortæller hun.

Ellers er der ikke så mange lighedspunkter mellem de to.

- Simone kan godt være lidt rapkæftet og komme med nogle spidse replikker. Jeg kan godt selv tænke sådan, som Simone gør, men jeg ville aldrig turde sige tankerne højt, siger hun og griner.

Safina Coster-Waldau synes især, det var svært at optage de scener, hvor hun skulle være sur på hovedkarakteren Theo, som bliver spillet af den 13-årige debutant Kian Lawson-Khalili.

- Jeg kan huske første gang, jeg skulle råbe af Theo, der tog det ret mange takes, før vi fik det bygget op, sådan som vores instruktør gerne ville have det. Men jeg lærte det hen ad vejen, siger hun.

Julekalenderen "Theo og den magiske talisman" har premiere på DR1 lørdag den 1. december klokken 19.30.

Foruden Safina Coster-Waldau kan man blandt andre se Bjarne Henriksen, Maria Rossing, Nicolas Bro og Jens Jacob Tychsen i de bærende roller.

/ritzau/