Det var skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau, som var fire takter foran, men det opdagede Anne Laxholm ikke.

I fredagens udgave af "Vild med dans" skete der det, der ikke må ske: På gulvet i en jive missede skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau nogle af trinene.

Det bemærkede de fem skarpe dommere selvfølgelig, men Anne Laxholm troede, at det var Silas Holst, som kiksede koreografien.

- Det tager jeg som et meget stort kompliment til Nukâka. Jeg tænker, det betyder, at vi har gjort vores arbejde godt nok, lyder det fra Silas Holst.

- Jeg synes dæleme også, du dansede godt, siger Silas Holst henvendt til Nukâka Coster-Waldau.

I virkeligheden var det Nukâka Coster-Waldau, som var fire takter foran, og det var lige ved at koste den store finale i parrets jive - en vejrmølle, som Nukâka Coster-Waldau skulle lave hen over Silas Holst.

- Jeg fandt først ud af, at jeg var foran i dansen, da Silas stod klar til vejrmøllen, fortæller Nukâka Coster-Waldau, som i det øjeblik selv bare dansede videre.

Silas Holst skulle til at gå videre i koreografien for at følge Nukâka Coster-Waldau, men det fik hende til at råbe "stop!" til Silas Holst midt i dansen - hun ville have vejrmøllen med.

- Det viser bare, at Nukâka har et dejligt fightergen, og det kan jeg godt lide, lyder det fra Silas Holst.

Det påvirkede tilsyneladende ikke dommernes karakterer synderligt, for parret blev efterfølgende honoreret med 20 point.

I fredagens program begyndte konkurrencen for alvor.

Årets første udstemning førte til et exit for håndboldekspert Lars Krogh Jeppesen og partner Malene Østergaard, men konkurrenceelementet tager Nukâka Coster-Waldau med ophøjet ro.

Det er kun, når hun spiller kort mod sin mand, den danske "Game of Thrones"-stjerne Nikolaj Coster-Waldau, at konkurrencegenet rammer hende.

- Jeg er så meget på udebane her. Jeg har aldrig danset de her danse, Silas forsøger at lære mig, så derfor tør jeg nok ikke helt endnu at gå ind i konkurrencedelen, siger Nukâka Coster-Waldau, som dog hurtigt tilføjer:

- Det kommer nok snigende på et tidspunkt!

Næste uge venter der parret disciplinen ønskedans, som kom på programmet sidste år.

Der kan parret selv vælge mellem street-dans, moderne dans eller showdance, og Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst har valgt at kaste sig ud i moderne dans.

- Der slipper jeg også for at have høje hæle på - vi skal nemlig danse i bare tæer, lyder det begejstret fra den 49-årige grønlandskfødte skuespillerinde.

De 11 tilbageværende par går på gulvet igen næste fredag.

Det kan ses på TV2 og TV2 Play fra klokken 20.

/ritzau/