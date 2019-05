Den danske skuespiller har brugt ti år af sit liv på at spille ridderen Jaime Lannister i "Game of Thrones".

Det er de færreste skuespillere, der i løbet af deres karriere får lov til at arbejde med den samme rolle i ti år i træk og bruge årevis på at undersøge, hvad deres karakter er gjort af.

Men det er ikke desto mindre, hvad danske Nikolaj Coster-Waldau har fået lov til i "Game of Thrones", hvor han har spillet ridderen Jaime Lannister, siden første sæson af den ultrapopulære tv-serie rullede over skærmen i 2011.

Derfor var det rørende for den 48-årige skuespiller at lave de sidste optagelser til ottende og sidste sæson af serien og sige endegyldigt farvel til "Game of Thrones".

Men han sluttede med manér.

Den allersidste scene, Nikolaj Coster-Waldau optog, var scenen, hvor han stikker et sværd i maven på skurken Euron Greyjoy - spillet af danske Pilou Asbæk - og dræber ham efter en lang og blodig slåskamp i femte afsnit af ottende sæson.

- Det var en fed sidste scene, en smuk location og en perfekt måde at slutte på.

- På det tidspunkt havde jeg set mange af mine kolleger optage deres sidste scener, og derfor havde jeg set mange tårer og smukke taler, så jeg vidste ligesom, hvad jeg kunne forvente, fortalte Nikolaj Coster-Waldau til et pressearrangement i London i februar.

Under optagelserne til ottende og sidste sæson af "Game of Thrones" blev det en tradition, at seriens skabere, David Benioff og D.B. Weiss, holdt tale, når en af seriens hovedkarakterer havde indspillet deres sidste scene.

Skuespillerne fik også et såkaldt storyboard med en af deres scener som en gave, og det var et følelsesladet øjeblik for Nikolaj Coster-Waldau, da der blev sagt "cut" for sidste gang, og David Benioff og D.B. Weiss holdt tale for ham.

- Jeg forventede egentlig ikke at blive rørt, men jeg tror, jeg fik en akut allergi, der gav lidt tårer i øjnene, siger han og smiler.

- Det er ti år af mit liv, og hvis man - lige meget hvem man er - tænker tilbage på, hvordan ens liv var for ti år siden, så har meget ændret sig. Det er det, tid gør. For ti år siden var mine to døtre små, og nu er min ældste datter 18 år og har fået sig en kæreste, siger han.

Nikolaj Coster-Waldau er taknemmelig for, at han har fået lov til at spille netop Jaime Lannister, som han kalder en interessant karakter.

- Selv om omstændighederne i Game of Thrones-universet er så ekstreme, kan man stadig relatere til Jaime, og i mine øjne har han et meget stærkt moralsk kompas. Han er en mand, der er i høj grad er villig til at gøre det, han har sat sig for, siger han.

Nikolaj Coster-Waldau er stolt af at have været del af en tv-serie, der har haft så stor betydning og succes, som "Game of Thrones" har. Men han roser også seriens skabere for at slutte, mens mange fans er sultne efter mere.

- David Benioff og D.B. Weiss har insisteret på at slutte serien på den måde, de ville, i stedet for at lade sig friste til at fortsætte i tre-fire år mere. De har sagt: "Det er den her historie, vi vil fortælle, og den bliver ikke længere".

Og selv om det er vemodigt at sige farvel til så langt og succesfuldt et kapitel i skuespilkarrieren, er Nikolaj Coster-Waldau til dels også lettet over, at "Game of Thrones" nu er slut.

- Jeg elsker mit arbejde, og jeg elsker at lave skuespil, så det er dejligt at kunne gå videre til noget andet, men selvfølgelig kommer jeg til at savne alle de fantastiske mennesker, jeg har arbejdet med i serien, siger han.

/ritzau/