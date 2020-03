Koncerter, foredrag, messer og mange andre arrangementer må tage konsekvensen af coronaudbruddet.

B.T. har nedenfor samlet et overblik over, hvilke arrangementer der enten er blevet aflyst eller udskudt i kølvandet på fredagens udmelding fra regeringen.

Her var Mette Frederiksen helt klar i mælet, da hun opfordrede arrangører landet over til at droppe arrangementer med mere end 1.000 deltagende - foreløbigt frem til 31. marts.

Indtil videre har flere arrangører fulgt opfordringen, og flere støder løbende til. B.T. vil sørge for at opdatere listen hver dag, så du altid kan få et overblik her.

Har du som arrangør eller privatperson kendskab til aflysninger, der ikke fremgår af listen, hører B.T. gerne fra dig. Skriv til journalist Katja Mejborn på kame@bt.dk.

11. marts 2020

'Den skaldede frisør - the musical', Falkoner Salen, København - aflyst hele marts

Lasse Rimmer, Kulturbiografen, Holbæk - aflyst

Sigurd Barrett og Copenhagen Phil, Hårlevhallen, Stevns - aflyst

Niels Hausgaard, Kulturværftet, Helsingør - udskudt

Hella Joof, Alsion, Sønderborg - udskudt

Simple Minds, MCH Herning Kongrescenter, Herning - udskudt

12. marts 2020

Rune Klan, Vejen - aflyst alle shows i marts

Fat Freddy's Drop, K.B. Hallen, København - udskudt

Fakkeloptog for Dronningen, Fredensborg - aflyst

Lasse Rimmer, Pakhus8, Præstø - aflyst

Sigurd Barrett og Copenhagen Phil, Sorøhallen, Sorø - aflyst

Hella Joof, Vejle Musikteater, Vejle - udskudt

Malurt, Musikhuset, Aarhus - udskudt

13. marts 2020

Tones and I, Store Vega, København - udskudt

Den lille kulturnat, København - aflyst

Richard Max, Kulturhuset Viften, Rødovre - udskudt

Sigurd Barrett og Copenhagen Phil, Storebæltshallen, Korsør - aflyst

Malurt, Musikteatret, Holstebro - udskudt

14. marts 2020

Malurt, Tobakken, Esbjerg - udskudt

17. marts 2020

CPH:DOX åbningsgalla, Det kongelige teater, København - udskudt

Bryan Adams, Forum, København - udskudt

18. marts 2020

Bryan Adams, Forum, Horsens - udskudt

19. marts 2020

Lasse Rimmer, Comedy Zoo, København - aflyst

Bryan Adams, Forum, Horsens - udskudt

20. marts 2020

Lasse Rimmer, Comedy Zoo, København - aflyst

D-A-D, Jyske Bank Boxen, Herning - udskudt

Bryan Adams, Spektrum, Vejle - udskudt

Niels Hausgaard, Forum, Horsens - udskudt

21. marts 2020

D-A-D, Royal Arena, København - udskudt

Folkeklubben, K.B. Hallen, København - udskudt

Niels Hausgaard, Forum, Horsens - udskudt

Esbjerg 60’er Fest, E.G.F Hallen. Esbjerg - udskudt

22. marts 2020

Tina Dickow, Musikhuset, Aarhus - udskudt

25. marts 2020

Niels Hausgaard, Vejle Musikteater, Vejle - udskudt

27. marts 2020

Niels Hausgaard, Tinghallen, Viborg - udskudt

28. marts 2020

Krimimessen, Fængslet, Horsens - aflyst

P3 Guld, Musikkens Hus, Aalborg - afvikles uden publikum

Absolute Bass, MCH Messecenter Herning, Herning - udskudt

Niels Hausgaard, Tinghallen, Viborg - udskudt

29. marts 2020

Krimimessen, Fængslet, Horsens - aflyst

Andet

Udsolgte koncerter i Store Vega vil som udgangspunkt ikke blive gennemført. På de mindre scener, Lille VEGA og Ideal Bar, vil koncerterne stadig blive afholdt.

Det Kongelige Teater dropper hvert andet sæde under forestillingerne. De berørte billethavere vil blive kontaktet.

En hyldest til Master Fatman i DR Koncerthuset afvikles med begrænset publikumskapacitet. Det samme gælder flere andre arrangementer i Koncerthuset - de berørte vil blive kontaktet.

Har man billetter til 'Mamma Mia!' i Koncertsalen i Tivoli vil man blive kontaktet, såfremt Tivoli ser sig nødsaget til at rykke deltagere rundt på billetterne for at undgå mere end 1000 gæster på samme tid.