Det i forvejen hårdt prøvede Fredericia Teater er gået konkurs. Coronaaflysninger var sidste søm i kisten.

Fredericia Teater har mandag indgivet konkursbegæring.

Det sker, efter at teatret har været nødt til at aflyse mange forestillinger på grund af coronavirus.

Det oplyser Fredericia Teater i en pressemeddelelse.

- Ligesom det er tilfældet for mange andre teatre rundt om i landet, har coronasituationen medført aflysninger af Fredericia Teaters fremtidige forestillinger.

- Aflysningerne betyder væsentligt færre indtægter til Fredericia Teater i hele 2020.

Det er blandt andet musicalen "Shu-bi-dua- 2.0", der er blevet aflyst.

Fredericia Teater har i løbet af det seneste års tid haft svingende billetindtægter. To forestillinger i København førte til et tocifret millionunderskud for teateret.

Det var forestillingerne "Prinsen af Egypten" og "Tarzan" i København i 2019, som ikke levede op til forventningerne. Siden da er det konstateret, at der var brugt mere på markedsføring, end bestyrelsen havde tilladt.

Teaterchef Søren Møller opsagde sin stilling af denne årsag.

- De seneste uger har bestyrelsen arbejdet på højtryk for at redde teatret. Men uden held.

- Derfor ser bestyrelsen i denne alvorlige situation ingen andre muligheder end at indgive en konkursbegæring, slutter pressemeddelelsen.

/ritzau/