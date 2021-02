Manglende publikumsindtægter medfører, at årets grandprix-felt bliver på otte artister i stedet for ti.

Når årets melodigrandprix løber af stablen 6. marts, bliver det på ét punkt helt anderledes, end det altid har været.

I år er det nemlig kun otte artister, der skal dyste om titlen som vinder af Dansk Melodi Grand Prix, og ikke ti som normalt.

Det skyldes restriktionerne mod covid-19, forklarer ledende redaktør for Dansk Melodi Grand Prix Gustav Lützhøft.

- I år laver vi et show midt i en coronakarantæne. Det betyder, at vi er i en mindre setting. Der er ikke noget publikum i salen, så vi kommer til at arbejde med publikumsinteraktion på en helt anden måde, som vi glæder os til at løfte sløret for.

- I det lidt mere intime setup, synes vi, at det passede godt med et lidt mindre felt af sange. På den måde er det et anderledes melodigrandprix, vi skal skabe, siger han.

Gustav Lützhøft lægger dog ikke skjul på, at tiltagene mod coronavirus også har tvunget DR til at spare.

- Når vi er i en stor arena, har vi publikumsindtægter, som giver os en større økonomi. Nu har vi et show uden publikum, og derfor skal vi forløse det på en lidt anden måde. Så vi synes alt taget i betragtning, at det var det rigtige kun at have otte sange med i år, siger han.

Dansk Melodi Grand Prix bliver afholdt 6. marts i DR Byens studie 5.

Blandt de otte artister er rocklegenden Mike Tramp, gruppen Fyr & Flamme og duoen Chief 1 og Thomas Buttenschøn.

I stedet for et fysisk publikum skal en digital publikumsvæg skabe stemning under årets grandprix.

/ritzau/