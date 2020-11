"Vild med dans" er ramt af corona, og det mærker deltagerne både i forhold til konkurrencen og i privaten.

De plejer at være i centrum på gulvet i "Vild med dans", men denne fredag må to af parrene sætte sig på sofarækkerne og se med hjemmefra, mens de andre par indtager dansegulvet.

To par er nemlig i isolation under aftenens show: Det gælder skuespillerinden Nukâka Coster-Waldau og partner Silas Holst samt skuespiller Janus Bakrawi og partner Karina Frimodt.

De to professionelle dansere har været i nær kontakt med en coronasmittet i forbindelse med deres arbejde på musicalen "Dirty Dancing", hvis sidste forestillinger nu er blevet aflyst ifølge Randers Amtsavis.

Situationen påvirker også privatlivet, fortæller Silas Holst til TV2.

- Mine test har indtil nu alle været negative, og jeg glæder mig til testen lørdag, der forhåbentlig også viser sig at være negativ, så jeg kan se mine børn igen, og så træningen med Nukâka kan fortsætte.

- Jeg glæder mig til at starte træning igen mandag forhåbentlig og mest af alt til at måtte se og kramme mine børn igen, siger Silas Holst.

Han skulle have danset pasodoble med Nukâka Coster-Waldau, der beskriver det som et stik i hjertet at skulle sætte danseskoene og pasodoblen på pause.

- Jeg vil nyde de syv smukke dansepar hjemme fra min stue i aften og måske bruge den pludselige pause til at soignere vores to små hunde og min bil, som alle tre i den grad er lidt forsømte hvad angår rengøring i denne travle dansetid.

- Og hvis jeg ikke kan undvære smerten i fødderne, kunne jeg jo gøre de praktiske ting med danseskoene på - ja, det vil jeg gøre, kan jeg mærke, siger skuespillerinden i en pressemeddelelse.

Ingen af de fire Vild med dans-deltagere har symptomer. Men af sikkerhedshensyn holder de sig hjemme - og fra hinanden.

Skuespiller Janus Bakrawi fortæller, at de har knoklet og har glædet sig til at gå på gulvet. Men han har fuld forståelse for, at alle hensyn skal tages for at undgå potentiel smitte.

- Jeg mærker ingen symptomer og glæder mig nu bare til at få svar i weekenden, så vi forhåbentlig kan vende tilbage i Vild med dans-studiet næste fredag, udtaler Janus Bakrawi.

Ingen par ryger ud af aftenens udgave af "Vild med dans", og seerne kan derfor heller ikke stemme. Dommerne giver dog stadig deres bedømmelse af dansene.

/ritzau/