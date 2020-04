I stedet for at fejre dronningens fødselsdag denne sommer håber Aarhus Kommune at gøre det i forsommeren 2021.

Om to måneder ville Aarhus tage imod dronningen og fejre hendes fødselsdag.

Nu bliver det alligevel ikke til noget, da dronningens fødselsdagsfejring og sommertogt til Aarhus 5. og 6. juni er aflyst.

Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Aflysningen sker som følge af regeringens beslutning om at forlænge forbuddet mod større forsamlinger til 31. august.

Forlængelsen blev annonceret af statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag aften.

Aarhus Kommune planlægger i stedet at fejre dronningen i forsommeren 2021.

- Hele byen havde glædet sig til at tage imod og fejre Hendes Majestæt Dronningen.

- Vi vil i stedet bruge vores tid og ressourcer på at komme bedst muligt igennem coronakrisen - og så i stedet se frem til at kunne fejre majestæten i forsommeren næste år, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S) i pressemeddelelsen fra Aarhus Kommune.

Kongehuset bekræfter selv i en pressemeddelelse, at besøget til Aarhus bliver udskudt.

Det oplyses også, at det planlagte sommertogt til Anholt 3. juni bliver aflyst på grund af coronasituationen. Også her håber man at kunne gennemføre besøget i forsommeren 2021.

Dronningen fylder 80 år 16. april i år.

Ikke kun dronningens fødselsdagsfejring bliver berørt af coronasituationen.

Alle aktiviteter for dronningen og den royale familie i forbindelse med markeringen af 100-året for genforeningen af Danmark og Sønderjylland i juli aflyses.

Den oprindelige plan var, at dronningen og den royale familie fra 9. til 12. juli skulle have besøgt Sønderjylland ad den samme rute, som dronningens farfar, Christian den 10., havde fulgt 100 år tidligere.

Det aflyste besøg vil blive gennemført med genforeningsdagen 15. juni 2021 som omdrejningspunkt, oplyses det i pressemeddelelsen fra kongehuset.

/ritzau/