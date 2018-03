Som barn kunne Connie Nielsen dårligt vente på at blive voksen og få del i den frihed, der fulgte med.

København. Connie Nielsen er hjemvendt fra Hollywood for at være en del af holdet bag det nye DR-drama, "Liberty".

Her fortæller den 52-årige skuespillerinde, hvad hun forbinder med frihed:

Hvad er den ultimative frihed for dig?

- At kunne gøre det, jeg har lyst til, i det moment jeg har lyst til det.

Hvornår har du sidst følt dig fri?

- Jeg føler mig fri hver dag. Jeg føler mig fri til at nyde, hvad jeg ser og oplever, og til at være taknemmelig for skønhed i alle de former vi får dem ind ad døren hver dag. Jeg føler taknemmelighed over at se på træerne, og når solen skinner.

- Jeg føler en dyb taknemmelighed og frihed i mit arbejde til at udvikle mig og tvinge mig ud af mig selv, og så er jeg fri til også at være andre. Til at være spedalsk og skør og ikke altid skulle være samvittighedsfuld. Jeg er fri til at elske mine børn helt vildt og fri til at elske livet.

Hvornår har du sidst følt dig fanget?

- Jeg tror ikke, jeg har følt mig fanget, for jeg plejer virkelig at insistere på friheden. Sidst jeg følte mig fanget, tror jeg var, da jeg var barn, hvor jeg ikke kunne vente med at blive voksen.

- Man sad der og tænkte; "Gud, så er det fem år ude i fremtiden eller ni år ude i fremtiden", fordi voksenhed betød frihed. Du fik lov til at gøre, hvad du ville, og til at leve på den måde du ville.

- Jeg ville føle mig fanget, hvis jeg havde mangel på selvbestemmelse og hvis jeg ikke fik lov til at udtrykke mig. Hvis jeg følte, jeg blev nødt til at lægge bånd på, hvad jeg føler, og hvad jeg tænker om den verden, jeg gerne vil leve i.

Hvis du nu i dette øjeblik var fri til at gøre, lige hvad du ville, hvad ville du så gøre?

- Så ville jeg sørge for at inddrive alle internationale virksomheders skatteregning og sætte pengene i en fond i FN, som skulle sørge for at uddanne alle børn i hele verden.

/ritzau/