En uhyre sjælden flaske cognac er solgt for et beløb svarende til næsten én million kroner.

En 258 år gammel flaske cognac har sat auktionsrekord med en pris på 118.580 pund. Desuden er det den ældste cognac, der nogensinde er solgt på en auktion.

Det oplyser auktionshuset Sotheby's torsdag. Beløbet svarer til næsten 983.000 kroner.

Flasken er en af bare tre tilbageværende fra franske Maison Gautiers produktion i 1762.

- Denne flaske er et destillat af ikke bare en fremragende cognac, men også af cognacs historie, siger Jonny Fowle, der er auktionshusets ekspert på området.

Trods de mange år under prop er han overbevist om, at indholdet er til at drikke og har bevaret sin "karakter".

- Vi kan antage, at alkoholniveauet i det er temmelig højt, og det vil have fungeret som et konserveringsmiddel i hundredvis af år, siger han.

Den sjældne flaske er den største af de tre tilbageværende og kendt som "Grand Frere" (storebror).

De to andre flasker er kendt som lillesøster og lillebror. Den førstnævnte opbevares på Gautier-museet i Aigre i det sydvestlige Frankrig, mens den anden blev solgt på en auktion i New York i 2014.

/ritzau/AFP