Claus Elming drømte om at være i tv allerede som lille. Et ophold i USA lærte ham, hvordan det skulle gøres.

Nogen vil se ham som synonymet på dansekonkurrencen "Vild med dans", hvor han i 12 år klædt i smoking og butterfly bød seere og publikum velkommen til programmet med de kendte dansepar.

Andre vil se ham som det danske indbegreb af amerikansk fodbold på TV2-kanalerne, hvor han begyndte som kommentator i 1998.

Onsdag 20. marts fylder Claus Elming 50 år. Selv om han langtfra er færdig med tv, kan han se tilbage på en foreløbig karriere, hvor han har udlevet sin drøm. En drøm han havde allerede som lille purk i forældrenes hjem i Herning.

- Allerede da jeg løb rundt i mine forældres baghave som seksårig og spillede fodbold, kommenterede jeg det hele selv og kunne nærmest navnene på alle fodboldspillere i Europa. Jeg havde en drøm om, at jeg skulle lave sportsfjernsyn. At det gik i opfyldelse og lykkedes var en drengedrøm, siger han.

Det var i USA, at tv-drømmen for alvor blev sparket i gang, da han som 16-årig i 1985, drog til landet på udveksling.

To forskellige værtsfamilier i delstaten Minnesota tog ham ind, som var han en naturlig del af familien. Han begyndte i high school og fik øjnene op for amerikansk fodbold, som han begyndte at spille.

- Jeg ville hellere se amerikansk tv, når mine kammerater spurgte, om jeg ville med ud. Jeg blev fascineret af det: gameshows, sitcoms og sportskampe, siger han.

De stort anlagte underholdningsshows og sportskampe i USA imponerede ham, fordi programmerne var vildere og flottere, end det han havde set i Danmark. Han lagrede det i sin hukommelse og har siden forsøgt at bringe det ind i sine egne værtsroller.

Gennem amerikansk fodbold lærte han, at forberedelse betyder alt. I alle sine værtsjobs har han forberedt sig minutiøst.

I sine 12 år som "Vild med dans" vært havde han sin tekst i lommen i tilfælde af, at teleprompteren skulle gå ned. Da uheldet en aften var ude, var han forberedt.

- Forberedelse er afgørende for ens succes. Det betyder, at man også er forberedt på uforberedte situationer, og så har man råderum til at improvisere, fordi man har styr på sine ting.

- Til sidst bliver alt det, man har lært, automatisk, og så får man det til at se let og elegant ud, siger han.

Claus Elming er ikke uddannet journalist, men i 1993 fik han alligevel muligheden for at kommentere den danske finale i amerikansk fodbold på DR.

I 1998 kom den helt store chance så, da han fik lov at kommentere Super Bowl-finalen. Året efter - i 1999 - rejste han til USA for at kommentere finalen direkte fra stadion.

Hans tilgang til livet er, at man kun skal sige ja til ting, man kan se sig selv i.

Derfor måtte han også tænke en ekstra gang over det, da han blev tilbudt værtsrollen i "Vild med dans" i 2006. Dans på tv fyldte ikke meget i Claus Elmings liv, men det var en god chance for at lave et stort underholdningsprogram, og derfor takkede han ja.

- Jeg sagde nok ja til "Vild med dans" for at få det på cv'et, siger han.

Men det ændrede sig, og han "elskede hvert et minut som vært på programmet".

- Vild med dans var ikke bare et tv-program. Det skabte også glæde og kærlighed hos folk. Masser af mennesker begyndte at danse, og det bragte dem sammen. En masse endorfiner blev forløst fuldstændig ligesom i en sportskamp, siger han.

Claus Elming har været vidt omkring i tv-branchen som Vild med dans-vært, NFL-kommentator, vært på sportsnyhederne, quizvært og vært og reporter til Tour de France.

Det har sat sine spor i hans privatliv, hvor der ikke har været tid til at få børn eller et længerevarende forhold.

- Jeg er heldig at have en bror, der har lavet tre børn. Det er tilpas mange til, at min mor er tilfreds, siger han med et smil.

Med egne ord har han haft vanvittigt travlt i sine job, og han har prioriteret sin karriere højt. Han vil dog ikke udelukke, at han stadig kan nå at blive far. Det vil i så fald sandsynligvis blive en aftale med en kvinde om, at de skal have et barn uden at være sammen.

- Egoistisk er et forkert ord at bruge, men jeg er blevet så vant til mine rytmer og rutiner, at jeg har meget svært ved at lukke en kvinde ind i mit liv 100 procent og lade hende bestemme, hvad vi skal, siger han.

- Jeg har i mange år kunnet gøre lige nøjagtig, hvad der passer mig. Og det har jeg lidt svært ved at give afkald på, siger Claus Elming.

Gennem hele sit liv har han forsøgt at optimere sin lykke og være så glad som overhovedet muligt, fortæller han.

- Jeg har mødt et hav af dejlige og smukke kvinder gennem tiden, og jeg fucking elsker kvinder. De er noget af det mest vidunderlige og umulige, der findes på den her jord, og det er det, der er så dejligt ved dem.

- Nu bliver jeg 50, og jeg vil bare sige tak til alle de utroligt smukke kvinder, jeg har mødt i mit liv, startende med min mor. Og jeg vil ikke lukke det ned kategorisk, at jeg finder kvinden i mit liv og kommer til at bo med hende, men jeg kan godt have min tvivl, siger han.

På den måde mener han også, at han har været med til at gøre op med nogle normer i samfundet. De ting, der ofte forventes af folk, som at finde sig en kone og få børn.

- Jeg gør præcis, hvad jeg føler er rigtigt i situationerne. Jeg vil ikke ligge under for samfundsmæssige normer. Det har givet held i nogle situationer og øretæver i andre, men jeg har lært af det hele, siger han.

Han har undervejs i karrieren fundet plads i de kulørte blade et utal af gange med episoder, der ifølge Claus Elming både har været sande og usande.

- Det er da pisse irriterende, men det er sjovere for ugebladene at skrive, at jeg er en skørtejæger og en drukkenbolt, end at jeg egentlig er en super sød fyr med hjertet på det rette sted, siger han.

Siden Claus Elming stoppede som Vild med dans-vært, har der været mere stille om den folkekære vært, men det betyder ikke, at han ligger på den lade side.

I øjeblikket arbejder han på at udvikle sit eget spil på hjemmesiden picks.dk, hvor man kan forudsige og rangere udfaldet af kampe i forskellige sportsgrene, blandt andet NFL.

- Det er en gigantisk satsning for mig. I modsætning til de sidste mange år, hvor det har været penge ind, så er det penge ud nu. Det er da lidt vildt at kaste sig ud i sådan et projekt, kort før at man bliver 50 år.

- Nu skal jeg kigge på, hvordan mine indtægter er. Og det er sgu ikke lige mig. Jeg er ikke en budget-fyr. Jeg kigger på det og tænker: "Okay, det var heldigt, at der kommer penge ind".

Og skulle det gå helt galt med spillet, har han sin skuffe med programidéer, der ligger klar til en "rainy day".

- Selv om jeg har opnået alle de her ting, så er der jo stadig masser af fede programmer derude, siger Claus Elming.

/ritzau/