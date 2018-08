Claus Elming er ikke vært, når 'Vild med dans' vender tilbage, men til gengæld får han lov at stå i spidsen for et andet glamourøst show.

Når en ny sæson af ‘Vild med dans’ senere i år løber over skærmen, bliver det med en ny vært bag mikrofonen. Efter 11 år i front på det populære program, er det slut for den 49-årige tv-vært Claus Elming, der dermed ikke vender tilbage til en 13. sæson. Det afslørede han han selv på Twitter tilbage i februar.

I stedet bliver temaet for programmet girlpower, og det bliver Christiane Schaumburg-Müller, der skal styre løjerne sammen med Sarah Grünewald, når ‘Vild med dans’ vender tilbage senere i år.

Det betyder dog ikke, at det er slut med værtskarrieren for Claus Elming. Han bliver nemlig vært, når skønhedskonkurrencen Miss Danmark løber af stablen i Cirkusbygningen den 12. september, og han fortæller til Ekstra Bladet, at han slog til med det samme, da han fik tilbuddet:

»Jeg har kendt Lisa Lents i mange år, og hun har jo kørt Miss Danmark op igennem mange år. Det er blevet et rigtig stort arrangement nu,« fortæller Claus Elming til Ekstra Bladet. Han tilføjer, at han er godt tilfreds med at stå i spidsen for en konkurrence med så mange flotte kvinder:

»Jeg vil næsten sige, at det er bedre at være vært på Miss Danmark end på ‘Vild med dans’, fordi halvdelen er mænd i ‘Vild med dans’. I Miss Danmark er der udelukkende smukke kvinder,« forklarer han til Ekstra Bladet.

Den populære vært fortæller desuden, at han har mange projekter i gang i fremtiden. Han vil dog ikke løfte sløret for, hvad vi får at se fra hans side i fremtiden.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.