Han har spillet med i et utal af film og serier, men Claes Bang er selv mest glad for en af sine teaterroller.

Han har været med i "Broen", "The Square", "The Girl in the Spider's Web", "The Affair" og har landet titelrollen som Dracula i Netflix-serien af samme navn.

Men der er en helt særlig rolle, der ligger Claes Bangs hjerte nær. Den har han optrådt med med jævne mellemrum i 17 år, og han stopper ikke lige foreløbig.

Hvilken rolle er den bedste, du har spillet?

- Hvis jeg skal vælge en, så er det monologen "Ondskab", som jeg første gang optrådte med i 2002 og siden har turneret med med jævne mellemrum. Den har lært mig så meget grundlæggende, som jeg bærer med mig videre i mit andet arbejde. I denne tid, hvor jeg laver så meget film og tv, giver den mig en forbindelse tilbage til scenen.

Hvordan fik du rollen?

- Jeg var tilknyttet Aalborg Teater, men jeg gik og kedede mig en lille smule, og så spurgte jeg, om jeg ikke måtte prøve at lave den. Vi fik den presset ind mellem nogle andre ting i årets program, men det gik så godt, at vi satte den på plakaten året efter med en måneds spilletid. Da jeg forlod Aalborg Teater, fik jeg lov at tage forestillingen med mig, så jeg kunne optræde med den andre steder.

- Jeg har spillet den nogle underlige steder, for eksempel i folks lejligheder. Den kræver ikke noget, det er en historie, der bliver fortalt, men den har godt af noget lys, der kan understøtte nogle stemninger.

Hvad er det fedeste ved rollen?

- Den er et fundament at stå på. Det er som at tage sit orgel med til reparatøren og få det stemt og kalibreret. Der er en sundhed i det. Der besøger jeg virkelig kernen af det instrument, jeg har. Det føles som at nå ind til det sted i mig selv som skuespiller, som ikke kan slides op.

Hvad er det mest udfordrende ved rollen?

- Man kan ikke fortælle en historie på en time og ti minutter uden at forberede sig. Det kræver stadig noget af mig at optræde med den, selv om jeg kender den så vanvittigt godt og har optrådt med den op mod 400 gange. Det er den samme parathed, det kræver af mig. Det er som at løbe et maraton, man kan ikke bare gøre det uden at forberede sig.

Er der en scene, du er særligt glad for i den?

- Det ændrer sig hele tiden. Selv om jeg har spillet den så mange gange, så kan jeg stadig opdage nye ting i den.

Hvad har den betydet for din karriere?

- Det er umuligt at sige konkret, men den har i hvert fald betydet meget for mig og mit fundament som skuespiller. Den har hjulpet mig ekstremt i forståelsen af at fortælle en historie, for man skal virkelig løfte og bære, når man laver en monolog.

/ritzau/