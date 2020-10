Anthon Edwards springer ud som solist og lige i armene på Burhan G, der er med på hans første single.

I oktober sprang Thor Farlov fra Citybois ud som solist, og nu er turen kommet til hans makker i den populære duo, Anthon Edwards.

Fredag udkommer han med sin første single - sammen med Burhan G. Nummeret hedder "Holder os vågne", lyder det i en pressemeddelelse, der også afslører, at det er i genren R&B.

- Mine sange handler om kærlighed, sorg, store tanker og næstekærlighed. Men mest af alt føler jeg, at hele projektet handler om, at man skal kunne være sig selv det er det, man kommer længst med; så giv slip og vær den, du er, siger han i pressemeddelelsen.

De to drenges soloeventyr er dog ikke et farvel til Citybois, selv om de ifølge B.T. begge har trukket sig ud af deres virksomhed, Bois I/S.

I et radioprogram på P3 har Thor Farlov for et par uger siden slået fast, at de to drenge stadig holder fast i deres duo, selv om de nu altså laver musik med andre.

Tilbage i maj udgav Citybois albummet "Bois forever", mens det, der skulle have været duoens største turné, blev aflyst på grund af coronasituationen.

/ritzau/