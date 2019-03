Musikbranchen vil købe Citybois' sange og holder nu øje med dem i stedet for at grine af dem.

Thor Farlov og Anthon Edwards fra popgruppen Citybois stormede ind på X Factor-scenen i 2015 som de humørfyldte, skøre og gakkede teenagedrenge fra Nordsjælland, der ved de flestes første øjekast nok bare var nogle grinebidere ude på lidt ballade.

Men pigerne elskede dem, når de smed trøjen på live-tv og sang populære numre fra popstjernen The Weeknd eller den danske hiphopgruppe Ukendt Kunstner.

Og på trods af at de i følge dommerne ikke havde de største sangstemmer i forhold til de andre deltagere i programmet, fik drengene en fjerdeplads og underskrev en pladekontrakt, inden de overhovedet var røget ud.

Siden har de sendt utallige singler ud og er som nogle af de få kommet succesfuldt ud af sangkonkurrencen.

Men i årene siden X Factor har de følt, at de kæmpede med at overbevise befolkningen og det danske musiklandskab om, at det ikke bare er for sjov.

Spørger man dem nu, så er det endelig lykkedes. De skriver det meste af deres musik selv, de har lært at producere, og så er de naturligvis blevet ældre.

- Thor og jeg kan for første gang kigge hinanden i øjnene og sige, at vi efterhånden er etablerede musikere i Danmark. Vi kan sætte os i studiet og skrive alt musikken selv, siger 20-årige Anthon Edwards.

Tonen om dem og anseelsen har ændret sig, vurderer de. I begyndelsen syntes de "fede mennesker" i musikbranchen, at de var sjove og havde en god energi, men nu er det ifølge gruppen de selv samme personer, der gerne vil lave musik med dem.

- Det er nærmest det største, der er sket for Anthon og jeg. Vi er blevet sådan nogle, som andre musikere holder øje med, siger 19-årige Thor Farlov.

- Nu kommer de hen og spørger, om de må købe den eller den sang af os, tilføjer Anthon Edwards.

Deres to nye singler "Sig mig" og "Synger for mig" strøg begge ind i top ti på den danske Spotify-hitliste og er samlet blevet afspillet over tre millioner gange.

I mellemtiden er venskabet kun blevet styrket.

- Jeg tror aldrig, at vi har været bedre venner, end vi er nu, siger Thor Farlov.

Det gør dem ikke noget, at de har skullet arbejde sig væk fra prædikatet som de energiske drenge, der bare var ude på lidt ballade.

- Det var den tid. Men den udvikling vi har taget, har været sindssyg vigtig. Nu er vi ikke bare drengene, der kommer og fucker det hele op, fordi vi er sjove. Nu taler vi igennem musikken, siger Thor Farlov.

- Vi har virkelig øvet os hver dag på at synge og lave musik. Vi kan skrive en god sang, og vi har god musiksmag. Det er meget større end at ligge på hitlisten eller skulle spille på den næste store scene, siger han.

I de første år efter X Factor bestod fanbasen stort set kun af piger, men ifølge Citybois skråler lige så mange drenge nu med blandt publikum.

- Der står mænd helt op til 30 år, som er pissefulde, og synes, det er det sjoveste i hele verden at være til Citybois-koncert. De kommer hen til os og siger dybt oprigtigt: "Mine venner mobber mig lidt, men jeg synes, det er en mega fed sang", siger Anthon Edwards.

- Alt det, der var imod os før, er lige pludselig bare med os nu, siger Thor Farlov.

Hos deres nye pladeselskab, Universal Music, som de skiftede til i slutningen af 2018, har de fået mere frihed, og tempoet er blevet skruet en smule ned.

DR's dokumentar i fem afsnit om drengene, der blev sendt sidste år, viste Thor Farlov, der levede stærkt og oplevede angsten komme snigende.

Imens hans makker var ude at handle med sin kæreste eller producerede musik hjemme i lejligheden, droppede Thor Farlov ud af gymnasiet og brugte i stedet dagene på at skate med vennerne og drikke sig fuld.

- Man vælger sine kampe: Hvornår man gerne vil være den sindssygeste rockstjerne, og hvornår man bare gerne vil slappe af. For hvis du vil leve ligesom mig, når jeg er vild, så... Det kan et almindeligt menneske ikke, siger Thor Farlov.

Thor Farlov har skruet ned for alkoholforbruget. Det han kalder "sovsen" af sene nætter i studiet, druk i weekenden efter koncerter og konstante møder med pladeselskabet kan være stressende og er ikke holdbart i længden.

- Jeg er begyndt til psykolog, som er rigtig godt. Hele den der angst kom jo af sene nætter og et for hårdt program. Det er blødt lidt op nu. Det er det, der er så mærkeligt nogle gange. I weekenden skal vi ud at spille en masse, så vi kan i princippet ligge i en seng i en hel uge og kigge op i loftet, siger Thor Farlov.

- Og så tage ud og tjene en månedsløn i weekenden, tilføjer Anthon Edwards.

De er blevet det forholdt mange gange, men nu er de helt overbeviste om, at det store "X" de uundgåeligt fik smidt på ryggen efter X Factor-deltagelsen er visket væk.

Programmet fortsætter i år på 12. sæson med håbefulde deltagere, der forsøger at komme gennem nåleøjet for at skabe sig en musikkarriere.

- De eneste, der har fundet ud af det, er mig og fucking Thor Farlov, der ikke kunne få en tone ud af livet dengang og bare havde grineren på. Det er bare så ironisk. Det er synd for dem.

- Jeg mener det ikke som en dårlig ting. Jeg tænker bare, hvor er det åndssvagt, at det lige skulle blive os, der overlevede X Factor. Det var Citybois, siger Anthon Edwards.

Thor Farlov tilføjer, at det ikke undrer ham.

- Vi gjorde det bare spontant, havde det sjovt og var os selv. Vi holdt den varm med det samme, da vi røg ud. Vi havde en single ugen efter og udsolgte Falkoner Salen tre uger efter.

29. april spiller Citybois i et udsolgt Store Vega, og lige nu handler det om "at holde den varm".

- Der skal bare komme meget mere, for lige nu er vi i sådan et flow, som vi ikke vil ud af. Vi skal have noget musik ud til folk.

- Jeg drømmer om, at vi snart får lavet et album, siger Thor Farlov.

