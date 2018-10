Nu kan du se meget mere til den populære 'X Factor'-duo.

Det er tre år siden, at Danmark blev præsenteret for Anthon Knudtzon og Thor Farlov. Her dukkede duoen op i ‘X Factor’, hvor de erobrede pigehjerter og opnåede en fjerdeplads i det populære talentprogram. Nu vender de tilbage til skærmen.

I løbet af de næste fem uger får seerne lov til at komme helt tæt på de to drenge. Det gør de i DR3-serien ‘Fra Bois til Mænd’.

'Citybois blev kendt som de sjove drenge fra ‘X Factor’. Tre år efter er Anthon og Thor blevet 18 år. Pigerne skriger stadig, men voksenlivet med køretimer, regninger, skole, jobs og husleje presser på. Og det er ikke altid nemt selv at skulle bestemme over sit liv og karriere,' står der om programmet.

Serien giver et ærligt indblik i, hvad det vil sige at være Citybois, og at deres liv ikke kun handler om sjov og ballade. Anthon fortæller blandt andet om sit livs største sorg, da hans mor døde af kræft i januar 2017.

»Det har taget virkelig lang tid, og vi er stadig i gang med at komme os over det. Men det kommer vi nok aldrig. Det har været super, super hårdt. Jeg tror, jeg er sikker på, at min mor ville være pavestolt af mig, hvis hun så mig optræde i dag. Hun er hele tiden til sted i hele min krop. Jeg kan mærke det, og det giver mig energi,« fortæller en tydeligt rødt Anthon blandt andet i afsnittet.

Du kan se det første af i alt fem afsnit af ‘Fra Bois til Mænd’ her eller på DR3 onsdag klokken 22:00. Her kan du høre Anthon fortælle mere om sorgen og komme helt tæt på livet som Citybois.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.