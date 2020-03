For at sikre gæster og medarbejderes sikkerhed samt for at sikre tryghed og ro for alle, har man besluttet at udskyde Cirkusrevyens premiere som følge af coronaudbruddet.

Således lyder det i en pressemeddelelse udsendt fra teltholder Torben 'Træsko' Pedersen og resten af holdet bag revyen.

Premieren vil derfor blive rykket fra 14. maj til 2. august.

Flytningen af premieren til august betyder blandt andet, at en lang række af Cirkusrevyens forestillinger rykkes til nye dage.

Og det betyder, at Cirkusrevyen for første gange nogensinde skal spille ind i vintersæsonen . Der vil nemlig være forestillinger helt indtil december.

»Det var i forvejen en helt speciel sæson i år med Ulf Pilgaards jubilæum og afslutning i revyen, men hele denne her situation har tvunget os til at være kreative,« lyder det fra Torben 'Træsko' Pedersen, der fortsætter:

»Det er lykkedes os at flytte alle de berørte forestillinger til nye dage, så alle, der har købt billet, stadig får mulighed for at se Ulf Pilgaards sidste sæson.«

Ejeren understreger desuden, at de af de over 100.000 gæster, der må vente helt til vinter med at se revyen, ikke skal frygte at komme til at fryse. Teltet på Dyrehavsbakken vil nemlig blive opvarmet.

Udskydelsen til trods er modet hos holdet bag Cirkusrevyen indtakt, og instruktør Lisbet Dahl ser frem til at præsentere det endelige resultat. Et resultat, der i disse dage, hvor vi ikke må samles i større forsamlinger, bliver til ved hjælp af videokonferencer.

»Vi er alle på holdet lykkelige over, at vi kan gennemføre Cirkusrevyen i år. Det har ikke været en nem løsning, men den er nødvendig for, at alle med ro i maven kan se frem til årets revy,« siger Lisbet Dahl og fortsætter:

»Vi glæder os sindssygt meget til at gå på scenen og sammen med publikum hylde Ulf med en fantastisk revy.«

Du kan finde de nye spilledage her.