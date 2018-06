Der kommer et helt nyt ansigt på scenen, mens en velkendt skuespillerinde atter er tilbage på holdet i Cirkusrevyen 2019.

Det annoncerer Cirkusrevyen i en pressemeddelelse.

Karsten Jansfort har masser af revyerfaring, men det er første gang, at den 54-årige skuespiller medvirker i den legendariske revy på Bakken.

- For mig står Cirkusrevyen som et flagskib i dansk revy og et billede på tradition, folkelighed og overdådighed.

- Jeg glæder mig enormt til at blive en del af den store revyfamilie på Bakken og til at bidrage til at indfri det store publikums forventninger, siger den 54-årige skuespiller i pressemeddelelsen.

Efter at have holdt pause i denne sæson vender Lise Baastrup.

- Jeg har savnet Cirkusrevyen og det at tage på arbejde i det gamle telt i den smukke skov.

- Det kribler allerede i fingrene for at komme i gang med at udvikle tekster og løse dem på scenen. Og så glæder jeg mig selvfølgelig til at komme tilbage til hele revyfamilien, siger den 34-årige skuespillerinde i pressemeddelelsen.

Cirkusrevy-veteranerne Lisbet Dahl, Ulf Pilgaard og Henrik Lykkegaard vender atter tilbage i 2019.

Lisbet Dahl skal også instruere revyen, mens James Price for 20. gang vil stå i spidsen for orkestret som kapelmester.

Årets hold i Cirkusrevyen 2018 er Amalie Dollerup, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Ulf Pilgaard og Niels Ellegaard.

/ritzau/